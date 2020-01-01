رسميًا - إصابة عطيف بقطع في الرباط الصليبي

لاعب الهلال أصيب خلال مواجهة شباب الأهلي

كشف المنظار الاستكشافي الذي أجراه عبد الله عطيف؛ لاعب وسط الهلال السعودي، تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة، ليتأكد بشكل رسمي نهاية موسمه الحالي.

لاعب الزعيم كان قد أصيب خلال مواجهة شباب أهلي دبي الإماراتي، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، وتحديدًا بعد مرور 16 دقيقة من الشوط الأول، لم يستطع على إثرها استكمال المباراة.

وخلال الفترة الماضية، أجرى عطيف عدة أشعة على موضع الإصابة، لكن لم يظهر بها القطع في الرباط الصليبي إلا خلال إجرائه لعملية المنظار.

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وكتب الحساب الرسمي للنادي العاصمي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أجرى اللاعب عبد الله عطيف قبل قليل عملية المنظار على موضع إصابته في الركبة تحت إشراف الطبيب رامون كوجات، واتضح خلال المنظار الاستكشافي أن لديه قطع في الرباط الصليبي".

وأضاف: "تم إجراء تعويض الرباط في العملية ذاتها، بتواجد مدير الإدارة الطبية في نادي الهلال د. مبارك المطوع".

صاحب الـ27 عامًا كان قد أصيب من قبل مرة واحدة بقطع في الرباط الصليبي في عام 2015، خلال مواجهة التعاون بالدوري المحلي.

يذكر أن الهلال يستعد لمواجهة الاتفاق في السابع من الشهر الجاري، ضمن الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتصدر الأزرق جدول الترتيب برصيد 47 نقطة، بفارق خمس نقاط عن النصر صاحب الوصافة.