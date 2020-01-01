لوشيسكو يعترف: قدمنا أداءً سيئًا أمام ضمك وغابت الروح

الزعيم خسر نقطتين ثمينتين في مشوار استعادة لقب الدوري السعودي

اعترف الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال السعودي، بتراجع أداء فريقه خلال مواجهة ضمك، مؤكدًا أن التعادل عادل.

الزعيم تعادل أمام ضمك إيجابيًا بهدف لكل منهما، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أندريه كاريلو تقدم أولًا للأزرق في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول، لكن بعدها بثلاث دقائق أدرك إيميليو زيلايا التعادل لأصحاب الأرض. (طالع تقرير المباراة)

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وقال لوشيسكو، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "التعادل عادل، لأننا قدمنا أداءً سيئًا، ولم ندخل المباراة بالروح المطلوبة وبالطريقة التي كان يجب أن نتعامل بها، في المقابل كان الخصم صاحب روح قتالية رغم مركزه في جدول الترتيب إلا أنه مع روحه وأدائنا السيء يمكنني القول صراحةً أن التعادل عادل".

وأضاف: "مجمل الشوط الأول هو انعكاس للمباراة بأكملها، فقد سيطرنا وتحكمنا في مجريات اللعب ونجحنا في تسجيل هدف، لكن في المقابل أعطينا المناس فرصة هز شباكنا من لا شيء، فلم تكن لدينا الروح المطلوبة في مثل هذه المباريات".

يذكر أن التعادل رفع رصيد الزعيم إلى النقطة 51 في صدارة جدول الترتيب بفارق تسع نقاط عن أقرب منافسيه النصر، الذي لم يخض مباراة هذه الجولة بعد، بينما يأتي ضمك في المركز الـ15 بـ18 نقطة.