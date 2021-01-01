إقالة أو فرصة جديدة؟ .. سامي الجابر يطرح رأيه في مستقبل لوشيسكو مع الهلال

المدرب الروماني معرض للإقالة بعد الخسارة أمام ضمك

طرح سامي الجابر أسطورة الهلال وكرة القدم السعودية رأيه في الجدل الدائر حاليًا حول مستقبل المدير الفني للفريق "رازفان لوشيسكو" عقب الخسارة الجديدة والصادمة أمام ضمك مساء اليوم في الدوري السعودي.

الهلال سقط أمام ضمك خارج ملعبه في المحالة بهدف نظيف ضمن الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، ليبتعد بفارق 5 نقاط عن الشباب في صدارة جدول الترتيب.

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وتحدثت بعض التقارير الصحفية عن اتخاذ الإدارة بقيادة فهد بن نافل قرارًا بإقالة المدرب الروماني وتعيين مدرب الفئات السنية بدلًا منه، لكن لم يُعلن ذلك رسميًا بعد.

سامي الجابر الذي خدم الهلال لاعبًا ومدربًا ورئيسًا أكد عبر حسابه الرسمي على تويتر أن الوقت قد حان لإقالة لوشيسكو من تدريب الهلال، موضحًا أن استمراره سيوفر العُذر للاعبين للبقاء دون مستواهم المطلوب.

مضيفًا "الإدارة الهلالية تميزت بالهدوء و منحت الوقت الكافي لعودة الفريق بنجومه ومدربه للمظهر المعروف عن الهلال بغض النظر عن ما يتحقق من نتائج، لذا اجزم ان الإدارة تمتلك الشجاعة لاتخاذ قرار الاستغناء عن رازفان واعتقد انه حان الوقت لهذا القرار".

"نجوم الفريق في اعتقادي اكثر من يحتاج لهذا القرار بشكل عاجل ليتم وضع الكرة في ملعبهم فما يقدم داخل المستطيل الاخضر من مردود لا يتناسب ابداً مع ما يمتلكونه من امكانيات ، بقاء رازفان يعني بقاء العذر للاعبين في تقديم عطاء منخفض".

الإدارة الهلالية تميزت بالهدوء و منحت الوقت الكافي لعودة الفريق بنجومه ومدربه للمظهر المعروف عن الهلال بغض النظر عن ما يتحقق من نتائج، لذا اجزم ان الإدارة تمتلك الشجاعة لاتخاذ قرار الاستغناء عن رازفان واعتقد انه حان الوقت لهذا القرار.

1️⃣ — سامي الجابر (@SamiAlJaber) February 14, 2021

وأتم "الاستقرار والهدوء الذي منحه رئيس الهلال بن نافل للفريق بعد خسارة ابها يثبت شجاعته و تحمل المسئولية وهذا ما يجعلني اجزم انه اعطى الفرصة الأخيرة وسيكون شجاع ايضاً في اتخاذ قرار اعفاء رازفان الذي حقق مع الفريق منجزات رائعة و لكنها اصبحت ماضي. الهلال يصنع التاريخ ويكتب المستقبل".

الاستقرار والهدوء الذي منحه رئيس الهلال بن نافل للفريق بعد خسارة ابها يثبت شجاعته و تحمل المسئولية وهذا ما يجعلني اجزم انه اعطى الفرصة الأخيرة وسيكون شجاع ايضاً في اتخاذ قرار اعفاء رازفان الذي حقق مع الفريق منجزات رائعة و لكنها اصبحت ماضي. الهلال يصنع التاريخ ويكتب المستقبل 💙 3️⃣ — سامي الجابر (@SamiAlJaber) February 14, 2021