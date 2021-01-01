رسميًا | الهلال يُعلن إقالة لوشيسكو ويكشف اسم بديله

انتهت قصة المدرب الروماني مع بطل السعودية

أعلن الهلال السعودي رسميًا إقالة مديره الفني رازفان لوشيسكو وتعيين البرازيلي روجيرو ميكالي خلفًا له.

الهلال خسر اليوم أمام ضمك بهدف نظيف ضمن الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، ليبتعد بفارق 5 نقاط عن الشباب في صدارة جدول الترتيب.

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الخسارة وهي الثانية للهلال في المباريات الثلاثة الأخيرة من الدوري السعودي عززت موجة الغضب الجماهيري ضد المدرب الروماني، والتي تأججت بالسقوط المذل أمام النصر في كأس السوبر السعودي 3-0.

الهلال أعلن عبر حسابه الرسمي على تويتر إنهاء التعاقد مع لوشيسكو بالتراضي، وقد قدم مجلس إدارة النادي بقيادة فهد بن نافل الشكر للمدرب الروماني وجهازه المعاون على ما قدموه خلال تواجدهم مع الفريق وتمنى لهم التوفيق مستقبلًا.

📄 #الهلال ينهي علاقته التعاقدية مع "رازفان".. ويكلّف البرازيلي "روجيرو ميكالي" pic.twitter.com/4mB1cL320Z — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 14, 2021