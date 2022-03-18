الهلال ضد الأهلي: مباشر لحظة بلحظة

الهلال 2×0 الأهلي

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34' جوووووووووووول جوووووووووووووووووووووول إيجالو يسجل الهدف الثاني له وللهلال بعد تمريرة من سالم الدوسري

32' أوووووووووه خطيرررررررة للهلال، سعود عبد الحميد ينطلق في المساحة الخالية، ويقترب من مرمى الأهلي، ويسدد كرة قوووية ولكنها تصطدم بالعارضة

31' تسديدة من أيمن يحيى من خارج منطقة الجزاء ولكنها عاااالية عن المرمى

29' عررررضية من المجحد، سعود عبد الحميد يشتت الكرة وتخرج لركنية للأهلي

26' لاعب الأهلي يسقط داخل منطقة الجزاء ولكن حكم المباراة يطالب باستمرار اللعب

18' ركنية للأهلي، الكرة تصل إلى السومة ورأسية قوووية ولكنها تعلو العارضة

17' تمريرة رائعة من أليوسكي إلى عبد الرحمن غريب وعرررضية خطيررررة ولكن دفاع الهلال يشتت الكرة بصعوبة

14' ركلة حرة غير مباشرة للهلال تُلعب، الكرة تصل إلى ماريجا الذي يسددها برأسه خطيرررررة ولكنها تمر بجوار العارضة

12' خطأ للهلال بعد عرقلة كاريلو

10' جووووووووووووووووووووووووووووووول إيجالو يسجل الهدف الأول للهلال، المهاجم النيجيري يستلم كرة فشل دفاع الأهلي في تشتيتها، ينطلق بشكل رائع ويسدد الكرة على يمين المسليم

9' عرررضية من عبد الرحمن غريب ولكن دفاع الهلال يشتت الكرة

5' تمريرة طولية رائعة من سلمان الفرج ولكنها تطول على ماريجا وتخرج لضربة مرمى

4' سيطرة واستحواذ على الكرة من جانب الهلال

انطلاق المباراة

تشكيل الأهلي:

التشكيل| 4-2-3-1

ياسر المسيلم

أليوسكي - عبد الباسط هندي - دانكلير - علي مجرشي

محمد المجحد - فرانك كوم - فيليب براداريتش

عبد الرحمن غريب - عمر السومة - أيمن يحيى

تشكيل الهلال:

التشكيل| 4-3-3

عبدلله المعيوف

ياسر الشهراني - جانج هيون سو - علي آل بليهي - سعود عبد الحميد

سلمان الفرج - جوستافو كويلار- أندري كاريلو

سالم الدوسري - أوديون إيجالو - موسى ماريجا

يتواجد الهلال في المركز الرابع برصيد 46 نقطة بفارق نقطتين عن النصر ثاني الجدول ولكنه لعب ثلاث مباريات أقل من العالمي، في حين أن الأهلي يحتل الترتيب العاشر بعد أن وصل إلى النقطة 28 ولكنه يرغب بتحسين موقعه أكثر في الجولات المقبلة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة القمة التي ستجمع بين الهلال والأهلي، والتي تقام ضمن إطار مباريات الجولة 25 من الدوري السعودي 2021/2022، وسيُلعب اللقاء على ستاد فيصل بن فهد.