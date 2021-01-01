الاتحاد الآسيوي ينصر عبد الله عطيف ويُثبت خطأ ميكالي

عطيف أجبر الاتحاد القاري على الاستثناء

خسر الهلال مساء أمس مباراته الأخيرة في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2-0 أمام شباب الأهلي لتحبس جماهيره أنفاسها لمدة ساعة تقريبًا حتى انتهت مباراة الأهلي والدحيل بالتعادل، وهي النتيجة الوحيدة التي تمنح الزعيم بطاقة التأهل لثمن نهائي البطولة.

الفريق الإماراتي تقدم بالهدف الأول عند الدقيقة الـ54 وبعد 10 دقائق أقدم المدرب روجيرو ميكالي على إخراج عبد الله عطيف لاعب وسط الهلال ليُشرك بدلًا منه هتان باهبري بهدف زيادة الكثافة الهجومية.

ذلك التغيير واجه انتقادات بالغة من جماهير الهلال عبر تويتر، إذ أكد العديد من المتابعين أن عطيف كان أفضل لاعبي الزعيم على أرض الملعب وخروجه من الملعب كان خاطئًا تمامًا.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم انتصر لعطيف وأدائه القوي وأثبت خطأ المدرب ميكالي في إخراجه من الملعب، ذلك بأن كان الممثل الوحيد للأندية السعودية في التشكيل المثالي للجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

ولم يتم اختيار أي لاعب من النصر رغم انتصاره في الجولة السادسة على السد القطري 2-1 وانتزاعه بطاقة التأهل لدور الـ16، فيما ضم التشكيل البرازيلي إدميلسون جناح الدحيل القطري، وكذلك ثنائي الوحدة الإماراتي، محمد برغش وفارس جمعة.

بمشاركة لاعبين من 🔟 أندية! 🤩



🌟 التشكيلة المثالية للجولة السادسة والأخيرة من 🏆 #دوري_أبطال_آسيا 2021! pic.twitter.com/0aSlGLv5Xb — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) May 1, 2021

وقد اعتاد الاتحاد الآسيوي اختيار عناصر التشكيل المثالي للجولة من الفرق الفائزة لكن يبدو أن تألق عطيف الملفت أمام شباب الأهلي ضمن له التواجد رغم خسارة الهلال للمباراة.