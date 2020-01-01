جيوفينكو: هدفنا واحد في كل المباريات سواء محلية أو آسيوية

محترف الهلال يؤكد جاهزية فريقه لأي خصم

أكد الإيطالي سباستيان جيوفينكو؛ محترف الهلال السعودي، أن فريقه جاهز لمواجهة أي خصم، موضحًا أن الهدف دائمًا واحد ألا وهو الخروج بالثلاث نقاط من أي مباراة.

الزعيم يحل ضيفًا اليوم الإثنين، على شباب أهلي دبي الإماراتي في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت الرياض، على استاد راشد، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وقال جيوفينكو، خلال تصريحاته لبرنامج "الدوري مع وليد": "نحن سعداء بالعودة مجددًا للعب في البطولة الآسيوية، والجميع مستعد لمواجهة شباب الأهلي، نتعامل مع كل المباريات بالطريقة نفسها، ونسعى للفوز في كافة المباريات سواء المحلية أو الآسيوية، وتركيزنا حاليًا على لقاء الليلة".

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الأزرق كان قد استهل مشواره في البطولة القارية بالفوز أمام شهر خودرو الإيراني بثنائية نظيفة، سجلها أندريه كاريلو وبافيتيمبي جوميس، على استاد زعبيل بنادي الوصل الإماراتي.

ويتصدر الهلال حاليًا جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على باختاكور الأوزبكي صاحب الوصافة، بينما تجمد رصيد شباب الأهلي وشهر خودرو عند صفر من النقاط.

يذكر أن الزعيم هو حامل لقب النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا، إذ تغلب في النهائي على أوراوا ريدز الياباني بثلاثية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.