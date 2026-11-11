عصفوران بحجر واحد.. "فريق 21" ينقذ سيموني إنزاجي من أزمة الهلال

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ماذا حدث؟..

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اتخذ الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لعملاق الرياض الهلال، قرارًا مهمًا في الساعات القليلة الماضية؛ وذلك بالتزامن مع فترة التوقف الدولي، وغياب عدد كبير من اللاعبين عن الفريق الأول لكرة القدم.

الهلال يسير بشكل جيد في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ حيث يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، مع احتلال "وصافة" مجموعة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة، والتأهل إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" مساء يوم الأربعاء، قرر إنزاجي الاستعانة بعددٍ من لاعبي فريق الهلال تحت 21 عامًا، الناشط في دوري جوّي للنخبة.

* سبب استعانة إنزاجي بنجوم 21

الصحيفة أشارت إلى أن استعانة إنزاجي بهؤلاء اللاعبين؛ تأتي لإكمال النصاب العددي في الحصص التدريبية لفريق الهلال الأول لكرة القدم، خلال فترة التوقف الدولي.

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ويفتقد الزعيم الهلالي جهود 14 لاعبًا استدعتهم منتخباتهم الوطنية، خلال فترة التوقف الدولي؛ بواقع 6 أجانب و8 سعوديين، لتكون فرصة لنجوم تحت 21 عامًا، لحل أزمة النقص العددي وإثبات أنفسهم أمام إنزاجي في التدريبات.

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وتضم قائمة اللاعبين السعوديين المستدعين إلى المنتخب الأول؛ كلًا من: "محمد العويس، محمد محزري، حسان تمبكتي، متعب الحربي، علي لاجامي، محمد كنو، ناصر الدوسري وسلطان مندش".

أما قائمة المحترفين الأجانب المستدعين دوليًا؛ فتضم "المغربي ياسين بونو، السنغالي كاليدو كوليبالي، الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، البرتغالي روبن نيفيش - رغم إصابته -، الهولندي كريسينسيو سامرفيل والتركي يوسف أكتشيشيك".

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ومن المقرر أن تعود تدريبات فريق الهلال الأول، يوم السبت القادم؛ وذلك بعد أن منح إنزاجي لاعبيه غير الدوليين إجازة لمدة 10 أيام، لعدم ارتباطهم بمباريات رسمية.

جدير بالذكر أن فريق الهلال تحت 21 عامًا، يحتل "المركز السادس" في جدول ترتيب دوري جوّي للنخبة 2026-2027؛ وذلك بعدما حقق 5 انتصارات وتعادلين مقابل هزيمة واحدة في 8 مباريات، مع امتلاكه لقاءين مؤجلين.