"الهلال سيدكم" تعليق يثير غضب جمهور الكرة السعودية

الزعيم الأكثر حصولًا على البطولات في السعودية

أثار الإعلامي الرياضي فهد الروقي غضب بعض جماهير الكرة السعودية بعدما وصف نادي الهلال بأنه "سيدهم"، بعدما توج بطلًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الزعيم توج بلقب الدوري المحلي للمرة الـ17 في تاريخه وللموسم الثاني على التوالي، بعدما حصد 58 نقطة من 29 مباراة، متفوقًا بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه.

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ونشر الروقي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة مسؤول هلالي يحمل كأس دوري أبطال آسيا، معلقًا: "من صالح الكرة السعودية أن الهلال (سيّدها )، هو واجهة مشرّفة للوطن".

من صالح الكرة السعودية أن الهلال ( سيّدها )

هو واجه مشرّفة للوطن 💙 pic.twitter.com/zc9UJKS3WD — فهد الروقي (@fahdalruqi) May 25, 2021

الزعيم كان قد توج بطلًا لآسيا في عام 2019 بعدما تغلب على أوراوا ريدز الياباني، الذي كان قد أقصاه من قبل نهائي البطولة في عام 2017.

تعليق الروقي أثار غضب جمهور بقية الأندية، التي رفضت تحجيم فريقها، ووصف الأزرق أنه "سيدهم"، خاصةً وأنه تعليق جاء في فترة يختلف بها الجمهور عبر مواقع التواصل حول عدد بطولات كل فريق.

يذكر أن الشباب يحتل حتى الآن المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 54 نقطة، فيما يأتي الاتحاد ثالثًا بـ50 نقطة، والتعاون رابعًا بـ47 نقطة، بينما يحل النصر خامسًا برصيد 45 نقطة.