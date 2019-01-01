الجابر ردًا على تكذيب هيئة الرياضة له: صدقتكم ولكن

سامي الجابر يؤكد سلامة موقفه في أزمة الـ170 مليون

زهيرة عادل فيسبوك تويتر

رد سامي الجابر؛ رئيس نادي الهلال السابق، على بيان التكذيب الذي نشرته الهيئة العامة للرياضة ضده، بشأن الأزمة التي تثار كل حين وآخر بشأن الـ170 مليون ريال في خزينة الأزرق.

الجابر كان قد أوضح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في سبتمبر الماضي أنه قام بتسليم هيئة الرياضة القوائم المالية للنادي في عهده بشكل كامل بعدما تعاقد مع شركتين للتدقيق في أمر الـ170 مليون. (طالع التفاصيل)

ونفت الهيئة تلقيها أي تقارير بشأن هذا المبلغ بعدما قامت بفحص كافة الملفات ومراجعتها بدقة. (طالع التفاصيل)

وكتب رئيس الزعيم السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مع التقدير والاحترام للإيضاح الصادر من الهيئة العامة للرياضة، والذي أشار لعدم تلقي الهيئة أي تقارير بخصوص الـ170 مليون التي يتم بين الحين والآخر تداولها إعلاميًا، أرغب توضيح أنه بالفعل لم تتلقى الهيئة أي تقرير مالي (منفصل) بهذا الخصوص".

وأضاف: "بل ما رفعته شركات التدقيق المالي هي قوائم مالية شاملة لنادي الهلال، رفعت في وقتها لرابطة دوري المحترفين حسب ما هو معمول به في حينه، والذي على ضوئه تم الوفاء بمتطلبات هيئة الرياضة من قبل الإدارة المكلفة كما تم توضيحه مسبقًا".

مع التقدير و الاحترام للإيضاح الصادر من الهيئة العامة للرياضة و الذي اشار لعدم تلقي الهيئة اي تقارير بخصوص ال170 مليون التي يتم بين الحين والاخر تدوالها اعلامياً أرغب توضيح انه بالفعل لم تتلقى الهيئة اي تقرير مالي (منفصل) بهذا الخصوص.



1️⃣ pic.twitter.com/sAKY3wFXbS — سامي الجابر (@SamiAlJaber) October 16, 2019

يذكر أن سامي الجابر كان قد تولى رئاسة الهلال في إبريل عام 2018 قبل أن يقوم تركي آل الشيخ؛ رئيس هيئة الرياضة السابق، بإعفائه من المنصب في سبتمبر من العام نفسه، وتكليف محمد بن فيصل بدلًا منه.