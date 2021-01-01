رئيس الهلال يتحدث عن .. إمكانية إقالة لوشيسكو وتأثير الحكام على النتائج ورحيل كاريلو وجيوفينكو

فهد بن نافل: الوكلاء سبب فشل المفاوضات مع تيشيرا وكثرة الإصابات لتلاحم المواسم

خرج فهد بن نافل؛ رئيس نادي الهلال السعودي، لتوضيح ما يحدث بناديه خلال الفترة الحالية، وأسباب تراجع الفريق، مؤكدًا تحمله مسؤولية ما يحدث، ومطالبًا الجماهير بمساندة الفريق.

الزعيم تراجع بشكل كبير في الفترة الأخيرة، إذ يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب بالدوري المحلي برصيد 30 نقطة، بفارق خمس نقاط عن الصدارة، حصدها من الفوز في ثماني مباريات فقط، وستة تعادلات وهزيمتين.

بن نافل أجرى حوارًا مطولًا مع برنامج "الدوري مع وليد"، للحديث عن عديد الملفات، نستعرض أبرز ما قاله خلال السطور التالية..

لماذا لم يستكمل الهلال قائمته من عدد اللاعبين الأجانب خلال الميركاتو الشتوي الماضي بعد رحيل عمر خربين؟

دخلنا في مفاوضات مع عدد من اللاعبين بالدوريين الإنجليزي والبرازيلي، لكن نحن طموحنا أن نأتي بلاعب إضافة للفريق، أنا كرئيس للنادي بإمكاني التوقيع مع أكثر من لاعب، لكن هذا سيكون نجاح مؤقت، حاولنا ضم أكثر من لاعب، وسعينا وراء شهادة الكفاءة المالية كي نبرم تعاقدات جديدة، وإلا ما كنا سعينا لأخذها إذا لم تكن هناك نية لصفقات جديدة، لكننا لم نعثر على اللاعب المناسب، لذلك قررنا تأجيل التعاقدات للفترة الصيفية بالتشاور مع الجهاز الفني.

الجمهور يخشى من سيناريو ضياع اللقب المحلي عام 2018 .. هل الهلال يمر حاليًا بظروف مشابهة؟

الهلال سيكون منافسًا على اللقب وسيحققه في النهاية، ما حدث هو هبوط مفاجئ، يحدث في كافة أندية العالم، ولم يُقال توجد مشكلات هناك، نحن نعمل ليل نهار لإخراج الفريق من هذه الحالة.

لن نأخذ قرارات عاجلة لإرضاء المحللين وبعض الجماهير التي تطالب إقالة المدرب، نحن نؤمن باللاعبين وبعملهم وواجبنا دعمهم وإخراجهم من الحالة الحالية، وفي الوقت نفسه نواجه المدرب بأخطائه وعندما نرى أنه حان وقت تغييره، سنتخذ القرار على الفور.

عدم إجراء تغيير في الجهاز الفني، هل هو لأسباب مالية أم لأنكم ترون أن المدرب غير مسؤول عن هذه الحالة وحده؟

ليس لدينا مشكلات مالية، نحصل على دعم من الدولة ومن رجالات الهلال والأمير وليد بن طلال، وخلال فترة عملنا لن تكون هناك ضائقة مالية في ظل هذا الدعم، لكننا نرى أن المدرب ليس وحده المسؤول عما يمر به الفريق حاليًا، الجميع بالنادي يعمل على إسعاد الجمهور، لن نلوم شخص معين، علينا الاعتراف بأخطائنا، الجمهور هو المرآة الحقيقية وهو الداعم الأساسي الذي بإمكانه أن يخرج الفريق من الحالة الحالية.

الجمهور يعتب عليكم في بعض التعاقدات، تتأخرون سواء في صفقة فييتو أو في التعاقد مع بديل عمر خربين.

كل مفاوضات لها ظروف، هناك من يطلب مبالغ كبيرة وغيرها، يجب أن نجلب اللاعب الإضافة للفريق، لكن بسعر منطقي، التوقيع ليس انتصارًا، إنما تحقيق البطولات الهدف، والجميع يعلم أن سوق الانتقالات الشتوية لا تكون بها كثير من الخيارات في ظل تمسك الأندية بلاعبيها، لذلك الفترة الصيفية هي الأنسب لنا.

لماذا فشلة المفاوضات مع تيشيرا؟ وهل هو كان خياركم الأول؟

تيشيرا كان أحد الخيارات، لكن هناك من سرب بعض المعلومات مما أضر بملف التعاقد معه، كلما نلبي طلب لناديه الصيني، يظهر لنا طلب آخر، كانوا يستغلون تعثرات الفريق ليضغطوا علينا، والهلال لا يخضع لهذه الطريقة.

هل كان هناك ابتزازات؟

لا أريد استخدام مصطلحات، المفاوضات لها طريقتها، لكن لو نوفق بها.

هل فاوضتم تياجو جولاردو؟ الجمهور يرى أنه أقل من الطموح

نحن لا نعمل على اسم واحد، ولن أقول أسماء فاوضناها، نضع أمامنا كثير من الخيارات ونحسم موقفنا في النهاية.

هل الهلال لديه لاعبين محليين قادرين على تغطية النقص العددي بالأجانب؟

نعم بالتأكيد، عندما كنا في حاجة لدعم الهجوم، قمنا بشراء عبد الله الحمدان من الشتاء ولم ننتظر للصيف.

من الآن حتى نهاية الموسم، هل رازفان مستمر مهما كانت النتائج؟

لا تستبقوا الظروف، في الختام سنفرح باللقب.

ماذا حدث لرازفان؟ لماذا تراجع بعد الإنجازات التي حققها؟

أؤكد أن رازفان لا يريد الحصول على الشرط الجزائي للرحيل، كل ما يقال غير صحيح، نحن كنا نعقد معه اجتماعات شبه يومية معه منذ أن جئنا، نريد دعمه وتصحيح الأخطاء، فهدفنا في النهاية الانتصار، كلنا نخطئ ونتعلم ونعمل على تصحيح الأخطاء.

رازفان يعمل ومع لاعبيه قادرون على الخروج من الحالة الحالية.

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ماذا قال لك مبررًا التراجع الفني؟

الأمور الفنية هو يتحدث عنها عقب المباريات، لكننا تراجعنا بعد موسم طويل وبداية آخر دون إعدادات، ونعمل حاليًا على الخروج من هذه الحالة.

خسارة الهلال لكأس السوبر أمام النصر .. إلى أي درجة كانت مؤلمة لك؟

لا أفكر في نفسي، أفكر في سعادة الجمهور والعاملين بالنادي، سعادتهم تسعدني، الآن أنا حزين للغاية، لأن نتائج الفترة الماضية لم تلبِ طلباتهم، نتمنى عودة الانتصارات قريبًا.

إلى أي درجة أنت واثق من تحقيق اللقب المحلي هذا الموسم؟

أنا أكثر من واثق، ومؤمن باللاعبين، فهم قادرون على العودة أقوى.

لماذا رحل كارلوس إدواردو؟

اللاعب قضى مدته، ولم نتمكن من الإبقاء عليه، حرصنا أن يكون رحيله يليق به، هو لاعب كبير، خدم النادي، وخروجه بهذه الطريقة يدل على بيئة الهلال المناسبة، رغم عدم اتفاقنا في تجديد العقد، وهذا يحدث مع الجميع، لذلك من يرحل يتمنى العودة من جديد.

هل قدم إدواردو شكوى ضد الهلال لعدم حصوله على بعض المكافآت؟

لا أعلم ما إذا كان هناك شيء قانوني أم لا، هناك تصريح قرأته، لكن ليس لدي علم بوجود شكوى قانونية.

هل هناك اتفاق أن يرحل كاريلو بنهاية الموسم الحالي؟

لا لم يحدث، جددنا عقد كاريلو مبلغ مخزٍ، وحققنا نجاح ووفرنا الكثير، والآن هو أحد أبرز اللاعبين.

لماذا رحيل نواف العابد، قرار فني أم إداري؟

نحن لا نتدخل في الفنيات، بالعكس أنا علاقتي بنواف جيدة، هو ابن من أبناء النادي، ورحيله قرار فني، أتمنى له التوفيق.

هل طلب جيوفينكو الرحيل؟

لا أبدًا، بالعكس اللاعبون الموجودون بالهلال سعداء، وأمورهم المالية تسير على أكمل وجه، البيئة مناسبة.

هل تحدثتم مع جيوفينكو للتجديد؟

لا لم نتحدث، كل شيء بوقته حلو، وعقده يمتد لعام آخر.

هل اشترط الشباب عدم مشاركة عبد الله الحمدان في مباراة الفريقين بالدور الثاني من الموسم الحالي؟

الأمور التعاقدية بها سرية، لا أريد التحدث عن بنود.

الجمهور قلق من كثرة الإصابات، هل التدريبات هي السبب؟

كيان نادي الهلال معتاد على الشفافية، نحن لا نبحث عن أعذار في الإصابات، نعلن الإصابات كما هي، كثرة الإصابات لدينا سببها عدم وجود فترة إعداد قبل بداية الموسم، أنهينا الموسم الماضي ثم شاركنا في دوري الأبطال وبدأنا بعدها الموسم الحالي، والإصابات أمر وارد في كافة أندية العالم.

الجهاز الطبي يعمل ليل نهار لعلاج اللاعبين، والتدريبات ليست السبب في كثرة الإصابات، أتمنى الشفاء العاجل لسلمان الفرج وأن يعود أقوى بعد إجراء العملية الجراحية.

هل سيغيب سلمان الفرج حتى نهاية الموسم؟

بعد إجراء العملية ستتحدد مدة غيابه، اللاعب حريص على العودة والجهاز الطبي يعمل على ذلك في أقرب فرصة، دون أضرار له.

هل ينوي الهلال التقدم بطلب استضافة مجموعته الآسيوية؟

نعم، قدمنا طلبنا، وأريد أن أحيي الاتحاد السعودي لكرة القدم على رغبتهم في استضافة الأحداث الرياضية.

لماذا لا يتم التصعيد بعد استبعاد الهلال من النسخة الماضية من دوري الأبطال؟

طوينا صفحة الماضي، ومستعدون لتحقيق اللقب الآسيوي هذا العام، سنكون منافسًا قويًا.

دعنا نتحدث عن الأخطاء التحكيمية في الدوري المحلي، هل تأثر الهلال بالأخطاء؟

نعم تأثرت نتائجنا بالأخطاء، وأرسلنا خطابًا رسميًا بالحالات التي ظُلمنا بها للاتحاد السعودي لكرة القدم، نتمنى أن يتحسن مستوى الحكام، كي لا يتأثر مستوى الدوري بشكل عام، كان بإمكاننا أن نحصد نقاط أكثر لولا الأخطاء.

أخيرًا ما هي رسالتك للجماهير؟

عليكم أن تثقوا أننا كمجلس إدارة وكل من يعمل بالنادي أننا نسعى لتلبية رغباتكم وتحقيق تطلعاتكم، أتمنى منكم أن تدعموا الفريق واللاعبين والوقوف مع النادي في هذه المرحلة، لأنكم رئة الكيان، وأعتذر لكم نيابة عن النادي وأتحمل مسؤولية خروجنا من كأس الملك وفترة التعثرات الماضية، نعدكم بالتصحيح، أتمنى وقوفكم مع الكيان وعدم السماع للمحليين الذين ينتمون لأندية أخرى، نحن نتقبل انتقاداتكم ونعمل على التصحيح.