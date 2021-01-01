مهمة إنقاذ .. رازفان لوشيسكو مطلوب في الدوري الإيطالي

المدرب الروماني يجيد الإيطالية ولن يجد صعوبة كبيرة في التأقلم

لن يبقى الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني السابق للهلال السعودي، كثيرًا بعيدًا عن الملاعب بعدما تمت إقالته من الزعيم، فهناك نادٍ إيطالي يريده بقوة.

الروماني رحل عن تدريب الأزرق أول أمس الأحد، بعدما تلقى الهزيمة أمام ضمك بهدف نظيف، ضمن الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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ووفقًا لموقع "sport.ro"الروماني فإن مسؤولي نادي بارما الإيطالي وضعوا لوشيسكو هدفًا لهم، لإنقاذ الفريق من صراع الهبوط الذي يعانيه، موضحًا أن أيام روبرتو دي أفيرسا؛ المدير الفني الحالي للفريق الإيطالي، أصبحت معدودة.

وقال المدرب الإيطالي كريستيانو بيرجودي، في تصريحات نقلها الموقع: "أعتقد أن رازفان سينجح في إيطاليا، هو مناسب لبارما ومدرب جيد للغاية، وأحد أفضل المدربين الرومانيين، بجانب أنه يتحدث الإيطالية بطلاقة، ولن يعاني من هذا الجانب".

بارما يحتل المركز الـ19 وقبل الأخير في الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة فقط، حصدها من الفوز في مباراتين فقط، وسبع تعادلات و13 هزيمة.

يذكر أن لوشيسكو قاد الهلال في الفترة من يوليو 2019 وحتى فبراير 2020، وخلال هذه الفترة حصد الثلاثية؛ دوري أبطال آسيا، الدوري السعودي للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين، لكن بالموسم الجاري تراجع مستواه إلى حد كبير ولم ينتصر الزعيم سوى مرة وحيدة بآخر خمس مباريات، وخسر صدارة جدول ترتيب الدوري المحلي.