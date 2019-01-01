نواف بن سعد: الإنجاز الآسيوي يُحسب لمجلس بن نافل فقط

رئيس الهلال الأسبق يشيد بجهود فهد بن نافل

رفض الأمير نواف بن سعد؛ رئيس نادي الهلال السعودي الأسبق، إرجاع الفضل لتحقيق الزعيم لقب دوري أبطال آسيا إلى مجالس إدارات سابقة للنادي، مؤكدًا أن الفضل يرجع فقط للمجلس الحالي برئاسة فهد بن نافل، رفقة الجماهير.

الزعيم توّج بطلًا لآسيا 2019 بعدما تغلب على أوراوا ريدز الياباني في الذهاب بهدف أندريه كاريلو، وفي الإياب انتصر بثنائية سالم الدوسري وبافيتيمبي جوميس.

وقال الأمير بن سعد، خلال تصريحاته لبرنامج "معالي المواطن": "كمشجع هلالي هذا الإنجاز يُنسب إداريً لمجلس الإدارة الحالي برئاسة فهد بن نافل وللاعبين والجهاز الفني، أنا أي بطولة يضيفها الزعيم لتاريخه تسعدني كثيرًا خصوصًا لو بطولة قارية، سبق وأن حقق الهلال سبع بطولات دوري أبطال سابقًا، لكن لم يكن قد سبق أن فاز بها بالشكل الجديد".

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وأضاف: "من 2014 إلى 2019 وصل الهلال إلى النهائي ثلاث مرات، وكان النادي السعودي الأقرب في السنوات الأخيرة لتحقيق اللقب، والجميع يعرف الظروف التي حدثت وسلبت اللقب من الزعيم في 2014، وفي 2017 الحظ والإصابات وقفوا ضدنا، والآن الثالثة ثابتة، وهذا بفضل الدعم الكبير من خادم الحرمين وولي عهده للرياضة بشكل عام والتطور الذي حدث في رياضة المملكة، ويحسب لولي العهد استقباله الخاص لنجوم الهلال وذهابهم لكأس العالم بمعنويات مرتفعة، وكذلك يحسب لتركي آل الشيخ التطور الكبير".

رئيس القلعة الزرقاء تابع: "الإدارة الحالية قامت بعمل كبير، حديثي ليس مجاملة على الإطلاق، قد يظن البعض أن الإنجاز تحقق بعمل مجالس إدارات سابقة، صحيح كلهم عملوا، لكن كي نكون منصفين فهو عمل الإدارة الحالية التي تجاوزت كل شيء بمساندة جمهور الهلال ومن دعم الإدارة من أعضاء الشرف على رأسهم الوليد بن طلال".

يذكر أن الأزرق شارك في كأس العالم للأندية قطر 2019 لأول مرة في تاريخه، واحتل المركز الرابع بعدما تلقى الهزيمة أمام مونتيري المكسيكي في ركلات الترجيح بنتيجة 4-3، إذ انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما.