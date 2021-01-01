بعد الرباعية .. صدمة جديدة للهلال في دوري أبطال آسيا

الهلال في موقف صعب في مجموعته القارية

يُواصل الهلال استعداداته الجادة لمواجهة أجمك الأوزبكي الحاسمة في رابع جولات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، إذ يسعى الفريق لاستعادة توازنه بعد الخسارة القاسية 4-1 أمام استقلال دوشنبه الطاجيكي.

بطل دوري الأبطال 2019 وضع نفسه في مأزق صعب فيما يخص حسابات التأهل لربع النهائي بخسارته الصادمة في الجولة الماضية، إذ توقف رصيده عند 7 نقاط تضعه في المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة خلف استقلال دوشنبه، وبفارق 3 نقاط عن شباب الأهلي وأجمك.

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صحيفة الرياضية السعودية كشفت عن صدمة جديدة أصابت الهلال بعد الرباعية، وهي خسارته لنجمه سالم الدوسري حتى نهاية دور المجموعات وغيابه عن مباراتي أجمك وشباب الأهلي الأخيرتين الحاسمتين.

الدوسري كان قد غاب عن أول مباراتين من دور المجموعات، ثم شارك في الدقائق الـ20 الأخيرة من مواجهة استقلال دوشنبه الأولى، ومن ثم شارك مع بداية الشوط الثاني من المباراة الأخيرة لكنه غادر الملعب بعد 20 دقيقة للإصابة.

الرياضية أوضحت أن الدوسري تعرض لإصابة في مفصل قدمه اليُمنى وسيحتاج للعلاج لفترة تتراوح بين أسبوع إلى 10 أيام، مما يعني غيابه عن المباراتين الأخيرتين في دور المجموعات.

يُشار إلى أن الهلال سيُواجه أجمك يوم غدٍ الثلاثاء فيما سيختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة شباب الأهلي يوم الجمعة القادم.