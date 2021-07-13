الزعيم آخر فريق سعودي حقق اللقب الآسيوي

رفض الإعلامي الرياضي سعيد آل عامر ما يردده المنتمون لنادي الهلال السعودي، حول حصول الزعيم على ثلاثة ألقاب دوري أبطال آسيا، مؤكدًا أن في رصيده لقب وحيد من البطولة.

الزعيم آخر فريق سعودي حقق اللقب القاري، إذ أنه توج بطلًا لآسيا عام 2019، بعدما تغلب على أوراوا ريدز الياباني ذهابًا وإيابًا، واحتفل بلقبه بقلب اليابان.

اقرأ أيضًا | "أحدهم يخدم فريقه والآخر ينتظر المساعدات" .. من الأفضل بين سامي الجابر وماجد عبد الله؟

وكتب آل عامر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فيه من ذكر ان نادي الهلال حقق ثلاث دوري ابطال آسيا وللمعلوميه ... هذا غير صحيح لاان الهلال حقق دوري ابطال آسيا مره واحده وابطال الدوري اثنتين فقط ومنها عام 1391 هجري فقط".

وأضاف: "هذا الموضوع للتذكير فقط لاأن البعض فاهم عكس ذلك".

فيه من ذكر ان نادي #الهلال حقق ثلاث دوري ابطال آسيا

وللمعلوميه ...

هذا غير صحيح لاان الهلال حقق دوري ابطال آسيا مره واحده وابطال الدوري اثنتين فقط ومنها عام 1391 هجري

في قطر

هذا الموضوع للتذكير فقط لاأن البعض فاهم عكس ذلك 😎 — سعيد آل عامر (@o2a_y) July 13, 2021

الزعيم حقق اللقب الآسيوي ثلاث مرات من قبل بمسماه القديم والحديث، أعوام 1991 و2000 و2019، خلاف وصله للنهائي أربع مرات، احتل بهم الوصافة.

كذلك حصد الهلال لقب كأس الكؤوس الآسيوية مرتين عامي 1997 و2002، وبجانب كأس السوبر القاري عامي 1997 و2000.

وبالنسخة الحالية من دوري الأبطال، وصل الأزرق إلى دور الـ16، ليلاقي الاستقلال الإيراني في سبتمبر المقبل.

وكان الهلال مرشحًا بقوة لحصد لقب نسخة 2020 من البطولة الآسيوية، لولا قرار استبعاده من قبل الاتحاد القاري نظرًا لضرب فيروس كورونا للفريق وعدم اكتمال قائمته في المباراة الأخيرة من دور المجموعات.