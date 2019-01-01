هيئة الرياضة تعلن إقامة حفل ضخم لنادي الهلال

الهلال يتزعم القارة

أعلنت هيئة الرياضة عن إقامة حفل ضخم لنادي الهلال احتفالاً بفوزه بلقب دوري أبطال آسيا على حساب أوراوا الياباني مساء الأحد.

وانتصر الهلال بهدفين نظيفين على مضيفه الياباني في لقاء الإياب، وقبلها كان قد انتصر بهدف نظيف بالذهاب في السعودية.

وذكرت "الرياضية" أن هيئة الرياضة أعلنت إقامة حفل ضخم لنادي الهلال بعد تحقيقه اللقب الآسيوي بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في ميدان الدرعية.

ووجه الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، التهنئة إلى سمو خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، بمناسبة تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا.

بعد تتويج الهلال - أفريقيا وآسيا تتحدثان العربية

وينتظر عودة الهلال في الساعات المقبلة للبلاد من اليابان، ويتوقع أن يتم استقباله من قبل جماهير الفريق، قبل أن يبدأ استعداداته للمشاركة بكأس العالم للأندية.

ويواجه الهلال الترجي التونسي في مواجهة عربية خالصة على الأراضي القطرية ضمن منافسات البطولة العالمية ديسمبر المقبل.