"الهلال يحتاج 3 أشياء للفوز بدوري أبطال آسيا"

الهلال يقترب من تخطي دور المجموعات

أكد الناقد الرياضي محمد الشيخ أن الهلال سيتخطى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، مشيرًا إلى حاجته للقيام بثلاث خطوات ليُتوج باللقب القاري.

الزعيم السعودي تُوج بدوري أبطال آسيا عام 2019 ولم يُكمل نسخة الموسم الماضي بسبب إعصار كورونا الذي ضرب لاعبيه وأدى لاستبعاده من البطولة بقرار من الاتحاد القاري، ويتصدر حاليًا مجموعته برصيد 7 نقاط من 3 مباريات.

محمد الشيخ سُئل من أحد المشجعين عن أبرز العوامل التي قد تمنح الهلال لقب دوري الأبطال مجددًا، فأجاب "الهلال سيتجاوز دور المجموعات بالتأكيد".

أضاف "الأدوار الإقصائية ستبدأ بعد فترة الانتقالات الصيفية، الهلال باعتقادي يحتاج إلى 3 أشياء، وهي أولًا التعاقد مع مدرب جديد، وثانيًا حسم ملف اللاعبين الأجانب سواء بالتعاقد مع لاعب سابع أو تجديد دماء الستة الموجودين حاليًا، وثالثًا عودة اللاعبين المصابين وعلى رأسهم سلمان الفرج".

أتم "أعتقد إن حدث ذلك سيكون الهلال قادرًا على الفوز باللقب، وشخصيًا أرشحه للفوز باللقب رغم أنني لم أتابع بعد فرق شرق آسيا".

يُشار إلى أن الهلال سيواجه استقلال دوشنبه مساء اليوم في الجولة الرابعة من دور المجموعات، وانتصاره قد يضمن له رسميًا التأهل لربع النهائي.