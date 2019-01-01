الهلال يفقد 5 لاعبين أساسيين أمام الاتفاق بسبب الإصابة

5 لاعبين سيغيبون عن قائمة الهلال لمواجهة الاتفاق

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

تشهد قائمة فريق نادي الهلال التي تستعد لمواجهة الاتفاق، غياب 5 لاعبين من التشكيل الأساسي، بسبب الإصابات التي تعرضوا لها مؤخرًا.

الهلال سيواجه الاتفاق مساء السبت، بالجولة السادسة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وكشفت الفحوصات الطبية، عن تعرض الإيطالي جيوفينكو لشد في العضلة الخلفية، وهو ما سيجعله يحتاج إلى برنامج علاجي وتأهيلي لمدة 10 أيام.

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محمد كنو تعرض للإصابة في الحوض، حيث سيتم تحديد مدة علاجه مدى استجابته للعلاج خلال الفترة القادمة، كما يغيب الحارس عبد الله المعيوف بسبب الإصابة.

ويواصل الثنائي سالم الدوسري ونواف العابد برامجهما العلاجية والتأهيلية، وذلك من أجل العودة إلى المشاركة في المباريات الرسمية.

تدريبات الهلال ستشهد عودة الفرنسي بافيتيمبي جوميس غدٍ الجمعة، استعدادًا لمواجهة الاتفاق المقرر لها السبت.