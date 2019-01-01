اللقب الآسيوي حلم جوميس مع الهلال

الأسد الفرنسي يشارك جمهور الزعيم حلمهم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

زادت رغبة الفرنسي بافيتيمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، في حصد لقب دوري أبطال آسيا مع الزعيم عقب النجاح في الوصول إلى نصف النهائي.

الموج الأزرق تأهل بالأمس إلى نصف النهائي الآسيوي بعدما تغلب على اتحاد جدة بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن إياب ربع النهائي، بعدما انتهى الذهاب بالتعادل السلبي دون أهداف.

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وكتب جوميس، عبر حسابه الرسمي على موقع تواصل الاجتماعي "تويتر"، ناشرًا صورته رفقة زملائه بالفريق وجمهور النادي: "آسيا حلمنا".

Asia our dream 🙏🏿💙 pic.twitter.com/pyERtYNb3n — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) September 18, 2019

الزعيم يلاقي في نصف النهائي السد القطري في الأول من أكتوبر المقبل على ملعب جاسم بن حمد، على أن يُقام الإياب في 22 من الشهر نفسه، على ملعب جامعة الملك سعود.

ووصل الزعيم القطري إلى نصف النهائي بعد أطاح بالنصر السعودي بالفوز عليه بثلاثية مقابل هدف وحيد، رغم أنه كان مهزومًا ذهابًا بثنائية مقابل هدف وحيد.