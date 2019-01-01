جوميس يقطع على نفسه عهدًا حال تتويج الهلال بكأس آسيا

الأسد الفرنسي يجهز أغنية خاصة للهلال

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تعهد الفرنسي بافيتيمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، بتجهيز مفاجأة خاصة للشعب السعودي وجمهور الزعيم، حال تتويج الأزرق بطلًا لدوري أبطال آسيا 2019.

الزعيم حقق الفوز بالأمس أمام السد القطري برباعية مقابل هدف وحيد، على ملعب جاسم بن حمد، بذهاب نصف نهائي البطولة القارية.

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وسجل الفرنسي ثلاثة أهداف في المباراة، منها الأول بالخطأ في مرماه، وكان الوحيد للزعيم القطري في اللقاء.

ونشر تركي آل الشيخ؛ مالك نادي ألميريا الإسباني، مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لأحد العازفين، يشبه جوميس، معلقًا: "أحسب اللي يعزف جوميس".

وجاء رد الأسد الفرنسي: "موافق، وحين نحقق كأس آسيا سوف أغني لموسم الرياض، وأيضًا أغنية خاصة لنادي الهلال".

موافق وحين نحقق كأس أسيا سوف أغني لموسم الرياض وأيضا أغنية خاصة لنادي الهلال 💙🐾🐾 — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) October 2, 2019

يذكر أن لقاء الإياب من المقرر أن يقام في 22 من الشهر الجاري، على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية "الرياض".