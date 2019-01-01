فيديو - تدريبات خاصة لجوميس استعدادًا لاستئناف الدوري

الهلال يعود للدوري بملاقاة الفيحاء

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يخوض الفرنسي بافيتيمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، تدريبات بدنية خاصة، استعدادًا للعودة بقوة لخوض مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

الزعيم توقف عن خوض مباريات منذ الأول من سبتمبر الجاري، إثر استهلال المنتخب السعودي مشاركاته في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، بمواجهة اليمن أمس الثلاثاء، والتي انتهت بالتعادل 2-2.

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ونشر الفرنسي فيديو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، أثناء قيامه بتدريبات بدنية ولياقة قوية مع مدربه.

جوميز يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الفيحاء يوم السبت المقبل 🐾🐾



(📽: IG/Gomis) pic.twitter.com/ZngUHumxbI — موقع قول السعودي (@GoalSA) September 11, 2019

الأزرق يستأنف الدوري بملاقاة الفيحاء في 14 من الشهر الجاري، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن الجولة الثالثة.

وكان الهلال قد فاز في الجولتين الأولى والثانية أمام أبها والرائد؛ 4-2 و5-0، على الترتيب.