جوميس: أهم شيء لنا التتويج بلقب الدوري السعودي

أسد الهلال يؤكد أنه محظوظ باللعب للزعيم

أوضح الفرنسي بافيتيمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، أن البطولة الأهم بالنسبة لفريقه هذا الموسم هي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مؤكدًا أن هناك حالة تفاؤل كبيرة لدى زملائه بالمستقبل.

الزعيم يتصدر حاليًا جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 38 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن النصر صاحب الوصافة.

وقال جوميس، خلال تصريحاته للحساب الرسمي للدوري السعودي: "أسجل الكثير من الأهداف، لأنني محظوظ جدًا باللعب للهلال، فلدي زملاء رائعون سواء داخل الملعب أو خارجه، الجميع يمتلك روح عالية، لدينا تحديات كبيرة، ونحن طموحون للغاية ومتفائلون بالمستقبل، وأهم شيء بالنسبة لي لنا أن نكون أبطال الدوري المحلي".

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وعن مسيرته في ملاعب أوروبا قبل اللعب للزعيم: "لعبت في مستويات عالية وفي أكبر المحافل الكروية كدوري أبطال أوروبا، كأس العالم، كأس أمم أوروبا، لكن كل دولة في كرة القدم تختلف عن الأخرى، وما على المحترف سوى التأقلم والتعلم".

وبسؤاله عن حياته في المملكة السعودية: "حياتي هنا رائعة جدًا، لدى السعودية حضارة وتاريخ عريق، وسعيد بوجود عائلتي هنا، بجانب أن الجماهير تمنحني الكثير من الحب، وأنا أقدر هذا الشيء بشكل كبير".

الأسد الفرنسي اختتم حديثه برسالة للجماهير: "أريد أن أقول للجماهير شكرًا لكم على دعمكم لنا في كل جولة، الأجواء في الدوري رائعة للغاية، الدوري يتطور دائمًا بوجود لاعبين كبار ومدربين ومنشآت متطورة، وأتمنى أن نساهم في تطوير الكرة السعودية، فنحن هنا لمساعدة الجيل الجديد، وأتمنى أن تقدم السعودية يومًا ما مستويات قوية في كأس العالم".

يذكر أن الزعيم يستهل اليوم الإثنين، مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا بملاقاة شهر خودرو الإيراني، باستاد زعبيل بنادي الوصل الإماراتي.