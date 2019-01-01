جوميس: الأسد لا يموت بل يعود أقوى

مهاجم الهلال يوجه رسالة لجمهور ناديه

وجه الفرنسي بافيتيمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، رسالة إلى جمهور الزعيم، شاكرًا إياهم على دعمهم له في إصابته.

الفرنسي كان قد تعرض للإصابة خلال ديربي الرياض في 27 من أكتوبر الجاري أمام النصر، ولم يستطع استكمال شوط اللقاء الثاني.

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وأثبتت الفحوصات معاناته من كدمة في الركبة، احتاج على إثرها التأهيل لمدة ثلاثة أيام، قبل أن يشارك في مران الأزرق أمس الثلاثاء.

وكتب جوميس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شكرًا على رسائلكم ودعمكم لي بعد ما حدث، فقط تذكروا أن الأسد لا يموت أبدًا! ودائمًا ما يعود أقوى، أحبكم".

thanks for your messages...and all your support for what happened... just remember that a lion never dies! And always comes back stronger 💪🏿. I love you. 💙🐾🐾 pic.twitter.com/gtmCQh4lZy — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) October 30, 2019

ومن المنتظر أن يستبعد الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للزعيم، المهاجم الفرنسي من حساباته في مواجهة الفتح غدًا الخميس، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث يرغب في منحه مزيد من الراحة

وكان الزعيم قد خسر ديربي الرياض بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب جامعة الملك سعود، بالجولة الثامنة.

الأزرق يحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 19 نقطة بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه الشباب.