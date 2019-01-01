لاعب الهلال المنُتظر يشارك في فوز فلامنجو على إنترناسيونال البرازيلي

اللاعب أصبح قريب جدًا من صفوف الزعيم خلال الميركاتو الصيفي الحالي

ماجد جزر

شارك اللاعب الكولومبي جوستافو كويلار لاعب وسط فلامنجو البرازيلي، في فوز فريقه على نادي إنترناسيونال البرازيلي في ذهاب ربع نهائي كأس ليبرتادوريس.

وكانت تقارير قد قالت أن كويلار سيخوض أخر مباراة له مع الفريق، قبل الانضمام والتوقيع لنادي الهلال السعودية.

تقارير صحفية إيطالية وبرازيلية قالت أن اللاعب أصبح قريب جدًا من صفوف الزعيم خلال الميركاتو الصيفي الحالي بعد انسحاب نادي بولونيا الإيطالي من الصفقة.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة حسم الصفقة من قبل مسؤولي الهلال، في حالة عدم وجود أي متغيرات على الاتفاق مع اللاعب وناديه البرازيلي.

يُذكر أن الفوز يُقرب فلامنجو من نصف النهائي قبل لقاء إياب ربع النهائي الذي يقام الأربعاء المقبل على ملعب إنترناسيونال.

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ويواجه الفائز بينهما في نصف النهائي الرابح من مواجهة بالميراس وجريميو البرازيليين، علما بأن بالميراس فاز في ذهاب ربع النهائي بهدف دون رد خارج أرضه.