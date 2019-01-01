الهلال يقترب من ضم نجم وسط فلامينجو

صفقة قوية متوقعة للأزرق خلال الأيام القادمة

اقترب نادي الهلال السعودي، من حسم التعاقد مع الكولومبي جوستافو كويلار لاعب نادي فلامينجو البرازيلي هذا الصيف.

كويلار يلعب حالياً تحت قيادة خيسوس مدرب الهلال السابق في مركز المحور الدفاعي، حيث يشارك بصفة أساسية مع المدير الفني البرتغالي.

تقارير سعودية أكدت فتح الهلال للمفاوضات مع إدارة فلامينجو من أجل الحصول على خدمات صاحب الـ26 عاماً.

المحادثات تسير بطريقة إيجابية حتى الآن، وسط ترحيب من النادي البرازيلي ببيع اللاعب بالسعر المناسب.

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ومن المتوقع أن تزيد قيمة الكولومبي عن 3.5 مليون يورو، نظراً لأهمية اللاعب الكبيرة بصفوف فريقه.

وتأتي فكرة التعاقد مع كويلار بناء على طلب الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الأزرق، لرغبته في تدعيم وسط الهلال استعداداً للموسم الجديد.