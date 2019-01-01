باهبري: سنكرر ما فعلناه أمام السد في الإياب والعالمية هدفنا

لاعب الزعيم عازم على حصد كأس آسيا ولقب الدوري السعودي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد هتان باهبري؛ لاعب الهلال السعودي، أن فريقه لن يعتمد على نتيجة لقاء الذهاب خلال مواجهة السد القطري، مشددًا على عزمه رفقة زملائه على تكرار الفوز بنتيجة كبيرة في الإياب.

الزعيم السعودي حقق الفوز أمام نظيره القطري برباعية مقابل هدف وحيد، على ملعب جاسم بن حمد، في الأول من أكتوبر الجاري، ضمن ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال باهبري، خلال تصريحات نقلتها صحيفة عكاظ": "نعيش حالة من الاستقرار الفني في كافة النواحي في ظل العمل الذي تقوم به الإدارة والجهاز الفني والإداري، ونحن كلاعبون ندرك تمامًا أهمية جميع المباريات التي نخوضها سواء محلية أو قارية".

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وأضاف: "الهلال به كوكبة من النجوم، وإذا غاب لاعب، ظهر آخر، نسير بثبات في الدوري المحلي وسنواصل حصد النقاط من أجل حصد اللقب وإهدائه إلى جماهيرنا الوفية في النهاية".

لاعب الأزرق تابع: "ندرك أهمية لقاء الإياب أمام السد، حققنا نتيجة إيجابية بالذهاب، وسنعمل على تكرار ذلك في الإياب، ولن نتأثر بأي ضغوطات، فالجميع لديه الخبرة في التعامل مع هذه المواقف، وسنعمل بقوة على حصد كأس آسيا والوصول للعالمية".

واختتم: "حاليًا أتواجد في معسكر المنتخب السعودي، سأبذل قصارى جهدي من أجل رسم البسمة على الشارع المحلي بالفوز أمام سنغافورة وفلسطين، والتأكيد على أن الكرة السعودية بخير".

يذكر أن لقاء الإياب بين الهلال والسد من المقرر أن يقام في 22 من الشهر الجاري، على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية "الرياض".

أما المنتخب السعودي فيستعد لخوض مباراتي الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، أمام سنغافورة وفلسطين يومي 10 و15 من الشهر الجاري على الترتيب.

وكان الأخضر قد استهل مشواره في التصفيات بالتعادل أمام منتخب اليمن بثنائية لكل منهما.