بن نافل عن ميركاتو الهلال: إرضاء الجماهير والجهاز الفني غايتنا

رئيس الزعيم راضٍ عن الميركاتو الصيفي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب فهد بن نافل؛ رئيس نادي الهلال السعودي، عن رضاه عما أنجزه مجلس إدارته خلال الفترة الماضية، مؤدًا نجاح ميركاتو الزعيم الصيفي وفقًا لمتطلبات الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو.

الزعيم تعاقد خلال الميركاتو الصيفي، الذي أغلق أبوابه أمس السبت، مع أربع صفقات جديدة هي جانج هيون سو، جوستافو كويلار، أمير كردي، صالح الشهري، بالإضافة إلى شراء كاريلو نهائيًا.

ميركاتو الهلال - التريث الأساس وهناك ما هو أهم من الصفقات الرنانة

وكتب بن نافل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مع نهاية فترة الانتقالات الصيفية، نكون كمجلس إدارة النادي أمضينا أكثر من شهرين، سعينا خلالها نحو العمل بالتزامن على جميع الملفات الفنية والإدارية والاستثمارية، وكل غاياتنا تنصب نحو إرضاء جماهيرنا الغالية.

"في ملف كرة القدم، نجحنا بالتنسيق مع الجهازين الفني والإداري في تلبية متطلبات الفريق وفق ما يراه الجهاز الفني من خلال استقطابات جديدة، أو تجديد عقود لاعبين، إضافة إلى تعزيز إمكانات العيادة الطبية باستقطاب طاقم طبي جديد".

وأضاف: "جماهيريًا.. سعداء بالتفاعل الكبير مع القوة الزرقاء التي تم إنشاء إدارة مختصة بشؤونها حتى حققت نجاحًا كبيرًا ومؤثرًا وأصبح لاعبو الفريق يشعرون بتأثيرها بشكل أكثر مما مضى؛ بتحفيزهم وتأثيرهم على المنافسين.. وبإذن الله يدًا بيد سنكون أقوى.. والقادم أفضل".

رئيس الزعيم اختتم: "ختامًا، أبارك لكم الفوز على نادي الرائد، وأهنئ إخواني لاعبي الفريق والجهازين الفني والإداري على أدائهم، وبإذن الله ثم بدعم جماهيرنا الغالية تستمر الانتصارات في كافة المنافسات وجميع الألعاب".

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

مع نهاية فترة الانتقالات الصيفية، نكون كمجلس إدارة النادي أمضينا أكثر من شهرين، سعينا خلالها نحو العمل بالتزامن على جميع الملفات الفنية والإدارية والاستثمارية، وكل غاياتنا تنصب نحو إرضاء جماهيرنا الغالية..

1⃣ — فهد بن سعد بن نافل (@Fahad_Alotaibi_) September 1, 2019

يذكر أن الهلال استغنى عن السداسي الأجنبي؛ علي الحبسي، ديجينيك، ألبرتو بوتيا، أشرف بنشرقي، سروتي، سوريانو، خلال الصيف المنقضي.