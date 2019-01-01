الهلال بالأسود والأهلي بالأبيض في ذهاب كأس زايد للأندية العربية
ماجد جزر فيسبوك تويتر
كشف الاجتماع الفني لمباراة فريقي الهلال والأهلي في نصف نهائي كأس زايد للأندية العربية عن كواليس المباراة التي تجمع الفريقين غداً الأحد.
ويلتقي الهلال والأهلي غداً على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب" في مباراة ذهاب كأس زايد للأندية العربية.
وتقرر أن يرتدي الهلال صاحب الأرض والجمهور القميص الأسود في المباراة، على أن يرتدي الأهلي القميص الأبيض.
⚫️ الهلال سيرتدي الطقم الأسود في مباراة الأهلي في نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.— موقع قول السعودي (@GoalSA) March 16, 2019
(@Alhilal_FC :📸) pic.twitter.com/8HF15escKk
وعلى صعيد الحضور الجماهير، فتقرر أن يحضر 21850 مشجع هلالي المباراة، وحصلت جماهير الأهلي على نسبتها التي تبلغ 1150 مشجع.
الهلال صاحب الكلمة العليا على الأهلي في البطولة العربية
يُذكر أن مباراة الإياب ستقام يوم 15 أبريل المقبل، في المباراة التي تجمع ستجمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة.
من مدينة #الرياض :— الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) March 16, 2019
عقد مساء اليوم الاجتماع الفني التحضيري لمباراة الذهاب المرتقبة بين فريقي #الهلال_السعودي و #الاهلي_السعودي التي ستقام غداً على #استاد_جامعة_الملك_سعود ..#كاس_زايد_للاندية_الابطال pic.twitter.com/hZgLiy3YDu