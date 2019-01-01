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الهلال بالأسود والأهلي بالأبيض في ذهاب كأس زايد للأندية العربية

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يلتقي الهلال والأهلي غداً على ملعب جامعة الملك سعود

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشف الاجتماع الفني لمباراة فريقي الهلال والأهلي في نصف نهائي كأس زايد للأندية العربية عن كواليس المباراة التي تجمع الفريقين غداً الأحد.

ويلتقي الهلال والأهلي غداً على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب" في مباراة ذهاب كأس زايد للأندية العربية.

وتقرر أن يرتدي الهلال صاحب الأرض والجمهور القميص الأسود في المباراة، على أن يرتدي الأهلي القميص الأبيض.

وعلى صعيد الحضور الجماهير، فتقرر أن يحضر 21850 مشجع هلالي المباراة، وحصلت جماهير الأهلي على نسبتها التي تبلغ 1150 مشجع.

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يُذكر أن مباراة الإياب ستقام يوم 15 أبريل المقبل، في المباراة التي تجمع ستجمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة.

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