الهلال بالأسود والأهلي بالأبيض في ذهاب كأس زايد للأندية العربية

يلتقي الهلال والأهلي غداً على ملعب جامعة الملك سعود

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف الاجتماع الفني لمباراة فريقي الهلال والأهلي في نصف نهائي كأس زايد للأندية العربية عن كواليس المباراة التي تجمع الفريقين غداً الأحد.

ويلتقي الهلال والأهلي غداً على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب" في مباراة ذهاب كأس زايد للأندية العربية.

وتقرر أن يرتدي الهلال صاحب الأرض والجمهور القميص الأسود في المباراة، على أن يرتدي الأهلي القميص الأبيض.

⚫️ الهلال سيرتدي الطقم الأسود في مباراة الأهلي في نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.



(@Alhilal_FC :📸) pic.twitter.com/8HF15escKk — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 16, 2019

وعلى صعيد الحضور الجماهير، فتقرر أن يحضر 21850 مشجع هلالي المباراة، وحصلت جماهير الأهلي على نسبتها التي تبلغ 1150 مشجع.

الهلال صاحب الكلمة العليا على الأهلي في البطولة العربية

يُذكر أن مباراة الإياب ستقام يوم 15 أبريل المقبل، في المباراة التي تجمع ستجمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة.