مدرب جوميس الشخصي يحاول تصحيح مساره

مهاجم الهلال تعرض لانتقادات واسعة من قبل الجماهير

لجأ الفرنسي بافيتمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، إلى مدربه الشخصي في محاولة للعودة لمستواه خلال المباريات المقبلة، بعدما تعرض لانتقادات واسعة من الجماهير.

الأسد الفرنسي تراجع مستواه بشكل كبير منذ عودته للملاعب، بعدما كان قد أصيب بفيروس كورونا في مطلع الموسم الحالي، مما عرضه لهجوم من جمهور الزعيم، الذي طالب بعضه رحيله عن الفريق.

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وهاجم المحللون والنقاد الرياضيون الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للأزرق، في ظل إصراره على الدفع بالفرنسي أساسيًا، وعدم إشراك المهاجم صالح الشهري بدلًا منه، خاصةً وأن الأخير يهز الشباك في كل مرة يدفع به المدرب بديلًا.

جوميس نشر أمس الثلاثاء، عبر خاصية "ستوري"، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، فيديو له خلال تدريبات فردية خاصة مع مدربه الشخصي، استعدادًا لمواجهة التعاون، اليوم الأربعاء.

وكان جوميس يتدرب تحت قيادة هذا المدرب خلال فترة توقف كورونا في منتصف الموسم الماضي، إذ يلجأ له في أوقات رغبته بزيادة الحمل التدريبي.

يذكر أن الزعيم يواجه التعاون اليوم الأربعاء، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتعادلت كتيبة لوشيسكو في الأربع مباريات الأخيرة لها بالدوري، ليصبح رصيدها 26 نقطة، متساوية مع الشباب والأهلي، وإن كان الأزرق متأخرًا بمباراة واحدة.