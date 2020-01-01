منها رقم قياسي - 3 مكاسب حققها الهلال بالفوز أمام الوحدة

الزعيم واصل انتصاراته بحثًا عن اللقب

واصل الهلال السعودي انتصاراته في طريق محاولة استعادة لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالفوز أمام الوحدة بثلاثية مقابل هدف وحيد.

الزعيم استضاف الوحدة على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل الثلاثية بافيتيمبي جوميس "هدفين" وصالح الشهري، بينما تقدم أنسيلمو دي مورايس للضيوف أولًا.

هداف الفوز منح الأزرق صدارة جدول الترتيب، ليخطفها من النصر، إذ يتساوى الفريقان في النقاط بـ30 نقطة إلا أن الهلال يتصدر متفوقًا بالأهداف، بجانب أن له مباراة مؤجلة.

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ما أتاح الفرصة للأزرق لاحتلال الصدارة حاليًا هو تعثر النصر أمس الجمعة، بخسارة نقطتين، نظرًا للتعادل أمام اتحاد جدة بهدف لكل منهما، على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز".

المكسب الثاني هو تصدر المهاجم الفرنسي جوميس لصدارة جدول ترتيب هدافي الموسم الحالي، إذ سجل 12 هدفًا متفوقًا بفارق هدفين عن المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر.

أما المكسب الثالث والأخير فهو رقم فريد، حيث أصبح الزعيم أسرع فريق في تاريخ دوري المحترفين السعودي تسجيلًا لـ40 هدفًا خلال 13 مباراة فقط.

يذكر أن الوحدة تجمد رصيده عن 24 نقطة في المركز الخامس، إذ حقق الفوز في ثماني مباريات وتلقى ست هزائم.