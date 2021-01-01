فيديو | مباراة مثيرة وهاتريك لجوميس .. الهلال إلى الصدارة بإسقاط الوحدة

مباراة تقدم بها فرسان مكة، لكن عاد بها الزعيم

حقق الهلال فوزًا مهمًا أمام الوحدة برباعية مقابل هدفين، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

العنابي وصل لمرمى الزعيم بعد مرور تسع دقائق فقط من عمر المباراة، بهدف يوسف نياكاتي، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

وعن طريق نياكاتي، سجل الوحدة هدفه الأول في الدقيقة 15 من عمر المباراة، بعدما نُفذت ركلة حرة بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، حاول الدفاع تشتيتها خارج الملعب، لكنها وصلت بشكل خاطئ إلى وليد باخشوين، الذي حولها برأسية إلى نياكاتي، ليضعها الأخير في الشباك، واحتسبه الحكم صحيحًا بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول، أهدر البيروفي أندريه كاريلو؛ لاعب الأزرق، فرصة هدف التعادل، بعدما استقبل عرضية سالم الدوسري من الجهة اليسرى، استقبلها كاريلو برأسية، لكنها مرت بجوار القائم.

وبعدها أهدر الفرنسي بافيتمبي جوميس؛ مهاجم الهلال، فرصة أخرى، بعدما أُرسلت عرضية أرضية من الجهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء، لكن جوميس المواجه تمامًا للمرمى، مرت الكرة من أمامه إلى خارج الملعب.

ووقفت العارضة حائلًا أمام هدف التعادل للزعيم في الدقيقة 30، إذ سدد لوسيانو فييتو، تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بالعارضة.

هدف التعادل للهلال جاء في الدقيقة 35 عن طريق بافيتمبي جوميس من ضربة جزاء، احتسبها الحكم، إثر عرقلة فييتو داخل المنطقة.

وسرعان ما سجل الهلال هدفه الثاني بعد الأول بدقيقة واحدة، عن طريقة تسديدة فييتو من داخل منطقة الجزاء.

وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، أدرك فرسان مكة التعادل من ضربة جزاء، سددها نياكاتي بنجاح، احتسبت إثر لمسة يد على متعب المفرج.

ومع بداية الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 55 من عمر المباراة، أضاف جوميس الهدف الثالث للزعيم من رأسية، بعدما استقبل عرضية سالم الدوسري.

وفي الدقيقة 77، جاء رابع الأهداف للأزرق، والثالث لجوميس، حيث مُررت كرة رائعة إليه وسط مدافعي الوحدة، مر بها إلى داخل منطقة الجزاء، وسددها في المرمى بنجاح.

الفوز رفع رصيد الزعيم إلى النقطة 35 نقطة، ليرتقي إلى الصدارة، متفوقًا بفارق الأهداف عن الشباب؛ صاحب الوصافة، فيما يأني الوحدة في المركز الـ14 برصيد 27 نقطة.