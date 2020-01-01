الهلال يفقد 7 لاعبين أمام الوحدة للإصابة ويستعيد إدواردو

الإصابات تضرب الهلال قبل مواجهة الوحدة.

يدخل فريق نادي الهلال، مباراته أمام الوحدة يوم السبت المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض "محيط الرعب"، وهو يعاني من نقص قائمته بسبب الإصابة.

الهلال يستضيف الوحدة مساء السبت، بالجولة الرابعة عشر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويغيب عن الهلال 7 لاعبين أمام الوحدة وهم "الكوري هيون، وسالم الدوسري وسلمان الفرج ونواف العابد، وعمر خبربين وحسن كادش".

وفي المقابل يستعيد الهلال خدمات لاعب واحد فقط أمام الوحدة، وهو البرازيلي كارلوس إدواردو، في المباراة التي ستقام مساء السبت.

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ويعاني العابد من إصابة في الظهر، بينما يغيب سالم الدوسري لمدة أسبوع، بسبب التعرض في العضلة الخلفية، وبالتالي لن يستطيعا المشاركة أمام الوحدة.

ويحتل الهلال المركز الثاني في ترتيب فرق الدوري السعودي، برصيد 27 نقطة، حيث يتبقى له مباراتين مؤجلتين، بينما يحتل الوحدة المركز الرابع، برصيد 24 نقطة.

ويسعى الهلال للاقتراب من النصر المتصدر برصيد 30 نقطة، من أجل استعادة صدارة الدوري السعودي.