خاص | هورفات: ما فعلته أمام الهلال مستحيلًا، وامنحوا حسين عبد الغني مطلق الحرية

المدرب السابق للنصر يكشف الأسرار في حوار خاص مع جول النسخة العربية

أكد ألين هورفات المدير الفني السابق لنادي النصر السعودي عدم تدخل أي مسؤول من الإدارة في عمله، كما أشاد بالمدير التنفيذي حسين عبد الغني مطالبًا بمنحه مطلق الحرية في اتخاذ القرارات الخاصة بكرة القدم في العالمي.

هورفات حل ضيفًا على جول النسخة العربية، وخلال الحوار أكد أن عوامل النجاح موجودة لخليفته "مانو مينيزيس"، مشددًا على أن النصر يمتلك فريقًا قويًا بالفعل ونافيًا وجود أي أزمات مع الهداف عبد الرزاق حمدالله.

وفيما يلي نص الحوار كاملًا ...

انطلاقة قوية ثم تراجع في النتائج، ما السبب في هذا التراجع؟

لا أعرف أي نوع من التراجع تتحدث عنه، ولكن دعني أذكرك بالتفاصيل، في 29 ديسمبر2020، وصلت إلى قيادة النصر وكان الفريق في المركز الخامس عشر وتركت الفريق في المركز الخامس مع لقب كأس السوبر عند رحيلي، فأعتقد أنه لا يوجد تراجع.

حققت الفوز على الهلال مرتين، ما هي أصعب مواجهة فيهما؟

نعم حققنا الفوز على الهلال مرتين خلال 20 يومًا وقدمنا مستوى عالٍ في كلا المباراتين وحققنا ذلك بكل نجاح، ويمكنك تحقيق الفوز على الهلال مرة واحدة لو كنت محظوظًا ولكن تحقيق الفوز مرتين على فريق مثل الهلال يبدو أمرًا مستحيلًا ولكننا حققنا ذلك، وفي كلتا المباراتين خططنا لكل ثانية من اللعبة وبالتأكيد هذه التفاصيل الصغيرة ساهمت في تحقيقنا الفوز.

ما هو سبب تراجع مستوى عبد الرزاق حمد الله؟

الأمر الأصعب على أي لاعب هو العودة من الإصابة، وخلال فترة تواجدي بالنصر كان حمد الله يُعاني من الإصابة، وبالطبع في مثل هذه المواقف يكون المدير الفني واللاعب وحتى المشجعين يشعرون بالألم لخسارة لاعب هداف مثل حمد الله، لأن الجميع يعلم قيمة اللاعبين الفنية فهو أعطى الكثير للنادي ومازال لديه، وخلال العديد من الفترات سمحت له بالعودة ببطء من أجل التحسن لأن الإصابات تحتاج الكثير من الوقت للعودة إلى مستواك.

حدثنا عن كواليس أزمات عبد الرزاق حمد الله، وما أسباب حصوله على إجازات كثيرة دون داعٍ؟

لم يكن لدي سوء تفاهم مع حمد الله، كما هو الحال مع كل لاعب ومعه أيضًا، لم أعاني من أزمات كما تسمونها وإذا كان هناك أي سوء فهم طفيف، قمنا بحلها على انفراد وما قيل في تلك الاجتماعات الخاصة سيبقى دائمًا بيننا. مهمتي كمدرب هي تكريس نفسي لكل لاعب إلى أقصى حد، ليس فقط في حياتنا المهنية ولكن أيضًا في الحياة الخاصة. أما بالنسبة للإجازة ، فلم يكن هناك شيء خلال فترة ولايتي.

النصر معك قدم أداءً مميزًا دون حمد الله، ومع حضوره يتراجع الأداء رغم أنه ربما يكون التشكيل نفسه، هل اللاعبون يعتمدون عليه بشكل كبير ويفقدون حماسهم في وجوده؟

أولًا وقبل كل شيء عاد حمد الله بعد إصابة خطيرة وبالطبع لعبنا بدونه خلال فترة ولايتي. ما يمكنني قوله، خلال فترة ولايتي أن الجو بالفريق كان رائعًا وبعمل جماعي، وهو ما أصررت عليه بشدة بصفتي مدربًا. قل لي هل من الممكن لشخص أن يأتي من المركز الأخير إلى المركز الخامس بدون هذه الخصائص؟ سأعطيك الجواب - صدقني أنه غير ممكن.

هل ترى أن النصر مع مانو مينيزيس قادر على تحقيق شيئًا في بطولة دوري أبطال آسيا؟

أنا شخصيًا لا أعرف السيد مانو مينيز ولست على دراية بعمله ولكني أعلم أن لديه فريقًا ممتازًا وآمل أن يحقق نتيجة جيدة. أنا متأكد من أنه سيواصل العمل الجيد حيث تركت الفريق.

لو كنت ستستمر مع النصر للموسم القادم، ما هي الطلبات التي كنت ستطلبها من الإدارة؟

سؤالي الأول والأهم في كل نادٍ أتيحت لي الفرصة للعمل معه كان: ما هي طموحات النادي لهذا الموسم؟ في اللحظة التي دربت فيها الفريق الأول للنصر، كان طموحي الوحيد هو رفع ترتيب فريقي من مناطق الهبوط غير المرضي التواجد فيها ورفع أداء الفريق بشكل عام ونجحت في ذلك.

هل أحزنك رحيل صفوان السويكت؟ وكيف كانت العلاقة بينك وبين مسلي آل معمر؟

أنا مدرب ولا يمكنني اتخاذ قرارات بشأن سياسة النادي. سأحترم دائمًا كل رئيس وكل قرار يتخذه. كان لي تعاون قصير للغاية مع الرئيس الجديد مسلى آل معمر لأنه قرر إحضار مدرب جديد بعد فترة وجيزة من توليه مسؤولية النادي.

ما رأيك في عمل حسين عبد الغني؟ وهل بالفعل يتعدى مهام منصبه؟

لا يمكنني إلا أن أقول كل خير عن حسين عبد الغني. في رأيي تعاوننا بشكل ملحوظ منذ خمسة أشهر. وهو الشخص الوحيد في النادي الذي يفهم كرة القدم ، وفي رأيي أنه من الأفضل للنادي أن يمنحه مطلق الحرية حتى يتمكن من اتخاذ قرار بشأن كل شيء.

كان من المقرر أن تستمر حتى نهاية الموسم، لماذا قررت الرحيل الآن؟

لم يكن قرار، بل هو قرار الرئيس الجديد ومجلس إدارته، وبالتأكيد اتُخذ قرار رحيلي قبل المباراة الأخيرة، لكن كما قلت سابقًا، أنا مدرب محترف واحترم كافة القرارات.

كيف لا يفوز النصر أمام الفيصلي، وهو يلعب بـ10 لاعبين طوال 80 دقيقة؟

هذا وارد في كرة القدم، يمكنك أن تسأل السؤال نفسه إلى جوارديولا، فبعد أيام من هزيمتنا أمام الفيصلي، هُزم مانشستر سيتي أمام ليدز يونايتد، الذي كان يلعب منقوصًا، وتلقوا هدفًا في نفس الدقيقة تقريبًا مثل النصر.

الجميع يتحدث عن هزيمتنا ولا يتحدث عن ضربة الجزاء الغريبة، أنا لا أبرر الهزيمة، لكن ضربة الجزاء جزء مهم من خسارتنا، بجانب أن الفيصلي كانت صفوفه مكتملة خلال استعداداته للمباراة، على عكس النصر الذي انضم له خمسة لاعبين دوليين قبل المباراة بثلاثة أيام، وفضلنا إراحتهم.

كيف كان وضع الفريق فور توليك المسؤولية؟ هل كان رحيل روي فيتوريا قرارًا صحيحًا؟

موقف الفريق كان يتحدث عن نفسه، أما بخصوص الجزء الثاني من السؤال فلا يمكنني التأثير على قرار مدرب بالفريق الأول أو على قرار مجلس إدارة ورئيس.

هل تم فرض أسماء بعينها على التشكيل خلال فترة توليك المسؤولية؟

نعم تم فرض الأسماء عليّ من قبل اللاعبين في التدريبات، من خلال التزامهم جهدهم واحترافهم وتصميمهم على الظهور بصورة أفضل بالتدريبات والمباريات، لذلك يمكنني أن أقول أن عبد الإله العمري وسامي النجعي قد فرضوا أنفسهم عليّ، وهذا مو الشيء الوحيد الصحيح في كرة القدم.

هل تدخل أي شخص في عملك أو بقراراتك؟

إذا قدم لي أحدهم النصيحة، أو تحدث لصالح الفريق، فهذا أمر جيد، وفي الأخير الأمر متروك لي كمدرب للفريق.

إذا طُلب منك حسم مصير مستقبل أجانب الفريق بالموسم المقبل، من سيبقى؟ ومن سيغادر؟

بالطبع كانت لدي رؤية للموسم المقبل وكنت سأعطي إجابتي للإدارة على هذا السؤال، وبما أن النادي لم يمنحني الفرصة، فلم تعد إجابتي على هذا السؤال مهمة، الرئيس والمدرب سيقرران.

هل تأثر النصر بمشكلة المدافع مايكون بيريرا، إذ رحل ثم عاد من جديد؟

بالتأكيد لا، دائمًا كانت الأجواء جيدة بالفريق، مايكون لاعب محترف ومرحب به في أي وقت، وهو لاعب إيجابي للغاية، لكن كان لديه مشكلة مع الإدارة، ولم أتمكن من التدخل بها، لكن دوري كان بالفريق كي يكون بالمقدمة في وجوده أو بدونه.

من هو أفضل لاعب سعودي من وجهة نظرك؟

عبد الإله العمري وسامي النجعي.

ومن أفضل محترف بالدوري السعودي؟

هناك الكثيرين، هناك الكثير من الشخصيات البارزة وأصحاب الخبرات الكبيرة، وبالتأكيد محترفون رائعون.

أخيرًا، من هو أصعب مدرب لعبت ضده؟

لن أذكر مدرب بعينه، لكنني أريد التأكيد على أن جودة الدوري والأندية جيدة للغاية، فكل مدرب يعمل هنا لا بد أن يكون لديه مهارات عالية من أجل استكمال مهمته.