استاد الملك فهد في ديربي الهلال والنصر .. محيط الرعب أم حديقة أمرابط؟

مراجعة لسجل الفريقين خلال مواجهتهما معًا على استاد الملك فهد الدولي

يستعد ناديا النصر و الهلال لمواجهتهما المرتقبة معًا مساء غدٍ الأربعاء على استاد الملك فهد الدولي ضمن الجولة الـ23 من الدوري السعودي، والذي عاد للانطلاق من جديد بعد توقف استمر منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

الهلال يتصدر جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة وبفارق ست نقاط عن مطارده النصر قبل ثمان جولات من نهاية الموسم، الأولى منهم تنطلق مساء اليوم.

اقرأ أيضًا | سامي الجابر وهدافو الدوري السعودي دون الفوز باللقب

المزيد من الفرق

استعرضنا نتائج مباريات ديربي الرياض خلال شهر أغسطس، واليوم سنتحدث عن نتائج مواجهة الفريقين حين تُقام على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

جمهور الهلال أطلق على ملعب جامعة الملك سعود اسم "محيط الرعب" نسبة للرعب الذي يُصيب منافسيه حين يلعبون ضده، فيما جمهور النصر أطلق على نفس الملعب اسم "حديقة أمرابط" نسبة لتألق فريقهم وخاصة نجمه المغربي نور الدين أمرابط خلال مواجهة الفريقين عليه.

تُرى، هل استاد الملك فهد الدولي "ملعب الدرة" هو محيط الرعب الخاص بالهلال في مواجهاته السابقة مع النصر، أي هل كانت له السطوة عليه؟ أم أنه كان حديقة أمرابط الخاصة بالنصر، أي أن التفوق كان له؟ الأرقام تُوضح ذلك ..

نُوضح بداية أن استاد الملك فهد الدولي افتتح عام 1987، وقد أقيم لقاء ديربي الرياض الأول عليه عام 1988 ضمن الجولة الـ11 من الدوري السعودي موسم 1988-1989، وانتهى بالتعادل 2-2 وكانت مباراة مثيرة وجميلة، وقد سجل فهد الهريفي هدفي النصر فيما أحرز سعد مبارك وحسين الحبشي هدفي الهلال.

الهلال يمتلك تفوقًا نسبيًا على النصر في مبارياتهما معًا على ملعب الدرة، إذ خاضا 40 مباراة في الدوري السعودي حسم الزعيم 15 منها لصالحه فيما كان نصيب العالمي الفوز في 13، وانتهى 12 مباراة بالتعادل.

الهلال يتفوق كذلك على صعيد الأهداف، إذ سجل ضد النصر على استاد الملك فهد الدولي 59 هدفًا، فيما وصل رصيد النصر إلى 47 هدفًا.

آخر مباريات الفريقين على الملعب تحمل ذكرى سوداء مريرة جدًا للنصر وجماهيره، إذ كانت الأخيرة في موسم 2016-2017 وانتهت لصالح الهلال بنتيجة قاسية قوامها 5-1، وكانت بعد أن حسم فريق الموج الأزرق فوزه بلقب الدوري السعودي، وقد سجل النجم السوري عمر خربين الهاتريك وأضاف نواف العابد وكارلوس إدواردو هدفين.

الانتصار 5-1 هو الأكبر للهلال على ملعب الدرة أمام النصر، وقد حقق انتصارًا آخر مثيرًا بنتيجة 4-3 عام 2014، فيما يُعد الفوز بنتيجة 3-0 عام 1997 هو الأكبر لفارس نجد.

الانتصار الأهم للنصر على ملعبه الدرة كان في إياب الموسم الماضي، حيث فاز بنتيجة 3-2 لينتزع صدارة الدوري السعودي من منافسه ويُمهد طريقه نحو التتويج باللقب.

الفريقان التقيا على أرض ملعب الدرة في مباراة الإياب من الدوري السعودي للمحترفين 10 مرات، منذ انطلقت البطولة موسم 2008-2009، ولم يُقم لقاء الإياب خارج الملعب سوى مرة واحدة كانت موسم 2017-2018، حيث أقيم على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز.

تلك المواجهات العشرة شهدت 6 انتصارات للهلال مقابل 4 للنصر وغاب عنها التعادل، وسجل الهلال 18 هدفًا والنصر 11.