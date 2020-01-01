وسط أفراح الهلال .. رازفان يتلقى نبأً صادمًا عن المعيوف

الحارس يغيب منذ 17 من نوفمبر الجاري عن الملاعب

تلقى الجهاز الفني لنادي الهلال السعودي بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو، نبأً صادمًا عن حارس مرماه عبد الله المعيوف، عكرت صفو احتفالاته بالتتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين.

الزعيم توج بالأمس بطلًا لكأس الملك، بعد تغلبه على جاره النصر بثنائية مقابل هدف وحيد، ليهزمه للمرة الثانية في غضون أيام.

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المباراة غاب عنها حارس الأزرق الأساسي؛ المعيوف، وشارك بديله حبيب الوطيان بدلًا منه إلا أنه قدم أداءً رائعًا أشاد به الجميع.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن المعيوف خضع لبعض الاختبارات من قبل الجهاز الطبي قبل المباراة، أثبتت أنه لا يزال يعاني من إصابة من الدرجة الثانية، يغيب على إثرها عن الملاعب لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أسابيع، تتحدد بحسب درجة استجابته للعلاج والانضباط وفي الجلسات العلاجية والتأهيلية.

الحارس كان قد أصيب في 17 من نوفمبر الجاري، بتمزق عضلي، يغيب من وقتها عن الملاعب.

يذكر أن الزعيم انتصر قبل أيام على العالمي بثنائية نظيفة، على استاد الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.