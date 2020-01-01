متحدث النصر السابق: لوشيسكو يهدد الهلال بعرض العالمي

لوشيسكو ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري

ألمح سعود الصرامي؛ المتحدث السابق باسم نادي النصر السعودي، إلى وجود خلافات بين الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال السعودي، وإدارة ناديه بشأن تجديد عقده.

الروماني قضى مع الزعيم موسم ونصف حتى الآن، وينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، لكنه لم يتفق مع إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل، حتى الآن على بنود التعاقد.

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في المقابل، أعلن العالمي أمس الأحد، فسخ تعاقده مع مدربه البرتغالي روي فيتوريا، قبل نهاية عقده بموسم ونصف، على إثر التراجع.

الصرامي كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "المدرب المتوج في بلده منح ادارة ناديه مهلة أخيرة لتمديد عقده حسب شروطة المالية او السماع للعروض الجديدة ومنها عرض الجيران".

#هات_إذنك

••المدرب المتوج في بلده منح ادارة ناديه مهلة أخيرة لتمديد عقده حسب شروطة المالية او السماع للعروض الجديدة و منها عرض الجيران — سعود الصرامي (@L9arami) December 28, 2020

لوشيسكو حصل في بلاده على جائزة أفضل مدرب بعام 2020، من قبل جريدة "جازيتا"، بعدما قاد الهلال لحصد لقب الدوري المحلي والسوبر المحلي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

لكن تراجع الزعيم في المباريات الأخيرة، إذ خسر خمس نقاط من مباراتين، بالهزيمة أمام الوحدة والفتح أمام الاتحاد، بجانب وداعه المبكر لكأس الملك بالهزيمة أمام الفتح بثنائية نظيفة.