ذهبي النصر يسخر من تعادل الهلال: هل يرجع لمركزه الطبيعي خلف العالمي؟

الزعيم سقط في فخ التعادل أمام ضمك وفرصة النصر للاقتراب منه

سخر عبد العزيز أحمد بغلف؛ عضو شرف نادي النصر السعودي، من تعادل الهلال أمام ضمك، متسائلًا هل ستكون بداية سقوط الجار؟

الزعيم تعادل أمام ضمك إيجابيًا بهدف لكل منهما، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أندريه كاريلو تقدم أولًا للأزرق في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول، لكن بعدها بثلاث دقائق أدرك إيميليو زيلايا التعادل لأصحاب الأرض. (طالع تقرير المباراة)

المزيد من الفرق

وكتب بغلف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هل تكون بدايه سقوط للجار..؟؟ ورجوعه لمركزه الطبيعي.. خلف العالمي؟؟؟ خاصه اذا توقف الدفع السباعي.. كما حصل اليوم".

وأضاف: "الكوره .. في ملعب المدرب واللاعبيين. فلا تخذلونا".

عضو شرف العالمي تابع: "بدايه الإستجداء بالفار.. يتكلموا عن التحكيم .. ما ألومكم. تسعه نقاط كحد ادنى تحققت بإخطاء تحكيميه كوارثيه بحسب رأي المحللين. طيب مشوها مره .. عشان العين. مستحيل .. التعود مشكلة".

هل تكون بدايه السقوط للجار ..؟؟

ورجوعه لمركزه الطبيعي.. خلف العالمي ؟؟؟

خاصه اذا توقف الدفع السباعي.. كما حصل اليوم.

نقول يارب 🙏🙏

الكوره .. في ملعب المدرب واللاعبيين.

فلا تخدلونا🌹💛💙🌹 — عبدالعزيز أحمد بغلف🇸🇦 (@AzizbagBag) March 11, 2020

يذكر أن التعادل رفع رصيد الزعيم إلى النقطة 51 في صدارة جدول الترتيب بفارق تسع نقاط عن أقرب منافسيه النصر، الذي لم يخض مباراة هذه الجولة بعد، بينما يأتي ضمك في المركز الـ15 بـ18 نقطة.