"لأنها ذكرى مؤلمة" .. لماذا لا يريد الهلال أي ذكرى للدوري العام؟

"8 سنوات من الهزائم للهلال أمام النصر"

تعلل الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الفريح بنتائج كلاسيكو الرياض بين الهلال والنصر، خلال الدوري العام للمنطقة الوسطى، ليثبت أن العالمي هو كبير الرياض، ومبررًا به رفض الهلاليين الاعتراف به كبطولة رسمية.

الهلال حصد لقب الدوري للمرة الـ17 في تاريخه، ويقول النصراويون أنه بذلك تساوى عدد بطولات العالمي، في الوقت الذي يقول به الهلاليون أن رصيد بطولات الأصفر من الدوري ثمانية فقط، رافضين الاعتراف ببعض المسميات القديمة للبطولة.

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وتأتي هذه الأزمة للاشتعال بين الحين والآخر، في ظل عدم تأريخ موعد انطلاق بطولة الدوري بشكل رسمي من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم، واختلاف المؤرخين حول موعد الانطلاق.

وكتب الفريح، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تقابل النصر والهلال في الدوري العام للمنطقة الوسطى 15 مرّة : فاز النصر 11 مباراة، فاز الهلال 2 مباراتين، التعادل كان 2 مرتين .. لأنها ذكرى مؤلمة من كبير الرياض، لايريدون اي ذكرى للدوري العام، بل يريدون طمس هذه الذكرى التاريخية".

وأضاف: "الدوري العام للمنطقة الوسطى: قالوا عنه تصفيات، قالوا عنه ابن الميداليات، قالوا عنه اين التتويج، ولكن لم يقولوا: اين ناديهم الهلال وقتها عن الهزايم المتكررة من النصر لمدة 8 اعوام متتالية .. حينما نذكركم بالدوري العام: نريد ان نذكركم فقط من هو كبير الرياض".

تقابل #النصر و #الهلال

في الدوري العام

للمنطقة الوسطى 15 مرّة :

فاز #النصر 11 مباراة

فاز #الهلال 2 مبارتين

التعادل كان 2 مرتين

..

لأنها ذكرى مؤلمة من كبير #الرياض

لايريدون اي ذكرى للدوري العام

بل يريدون طمس هذه الذكرى التاريخية.. — عبدالرحمن الفريح (@a_alfreh) June 6, 2021

يذكر أن الهلال حصد لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل أيام للمرة الثانية على التوالي بعدما حصد 61 نقطة، متفوقًا بفارق أربع نقاط عن الشباب.