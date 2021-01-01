لجنة الانضباط تصدم الهلال والنصر بقرارات جديدة بشأن ديربي الرياض

قرارات اللجنة في مشادات كريري والبريك وبيتروس

أصدر لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، رسميًا اليوم الأربعاء، قراراتها بشأن الشكاوى التي تقدمت من قبل ناديي النصر والهلال على خلفية أحداث ديربي الرياض الذي جمعهما بالشهر الماضي.

العالمي قدم شكوتين للجنة؛ الأولى ضد سعود كريري؛ المشرف العام على الكرة بالزعيم، على إثر إشارته التهديدية للاعب العالمي البرازيلي بيتروس ماتيوس، مهددًا إياه بالقتل.

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وجاء تصرف كريري بعد إشهار الكارت الأحمر له، على إثر دخوله في مشادة كلامية مع بيتروس خلال توجه الأخير إلى خط الملعب، لالتقاط زجاجة مياة خلال توقف المباراة.

والشكوى الثانية ضد محمد البريك؛ لاعب الأزرق، بعدما دخل في مشادة كلامية أيضًا مع بيتروس، خلال كرة مشتركة، تلفظ بها البريك بلفظ خارج التقطته كاميرات القناة الناقلة.

أما الهلال فكانت شكوى من كريري ضد بيتروس، متهمًا إياه بالتلفظ بألفاظ غير لائقة خلال حديثهما سويًا.

من جانبها، لجنة الانضباط أعلن عدم ثبوت أي من المخالفات الثلاث، وفقًا لإفادة حكم المباراة، رافضة الشكاوى، لكنها أوضحت أن قرارها قابل للاستئناف.

يذكر أن المباراة كانت قد أقيمت في 23 من فبراير الماضي، وحسمها العالمي لصالحه بهدف نظيف، ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.