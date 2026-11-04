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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images
أحمد فرهود

سيستفيد منها الهلال ويتضرر النصر!.. الكشف عن "فكرة مثيرة" لديربي الرياض المرتقب

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مفاجأة جديدة محتملة..

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كشف الصحفي الرياضي صالح الطريقي عن مفاجأة كبيرة؛ بخصوص ديربي الرياض المنتظر بين النصر والهلال، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

الهلال سيحل ضيفًا على النصر، في الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين؛ حيث سيتحدد الموعد النهائي بعد إعادة جدولة المسابقة بالكامل، عقب تأجيل بطولة كأس أمم آسيا 2027.

الاتحاد القاري للعبة أعلن تأجيل بطولة كأس أمم آسيا، التي كان من المقرر أن تستضيفها المملكة العربية السعودية من 7 يناير إلى 5 فبراير القادمين؛ لتقام في الفترة من 23 ديسمبر 2027 إلى 21 يناير 2028، بعد العرض على "فيفا" لاعتماده.

* فكرة مثيرة للجدل

وفي هذا السياق.. أشار الطريقي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، إلى طرح فكرة إقامة ديربي الهلال والنصر في الجولة السابعة عشرة من مسابقة دوري روشن، على ملعب "أرامكو" الجديد في الخبر، بدلًا من "الأول بارك" في العاصمة الرياض.

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بمعنى.. هناك فكرة لأن يكون افتتاح ملعب "أرامكو"، بإقامة ديربي الهلال والنصر عليه؛ خاصة بعد تأجيل بطولة كأس أمم آسيا إلى نهاية 2027، بدلًا من موعدها الأصلي في مطلع العام نفسه.

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ومن المعروف أن ملعب "الأول بارك"، هو الذي يستضيف مباريات النصر البيتية أساسًا؛ ولذا طرح الطريقي سؤالًا مهمًا، بالقول: "ماذا عن ديربي الدور الثاني.. هل سيستفيد الهلال بخوض المباراة على ملعبه (المملكة أرينا) فيما يخسر العالمي هذه الميزة؟!".

وشدد الطريقي على أن العدل يفرض على الرابطة السعودية، أن تنقل مباراتي الديربي بين الهلال والنصر، في دوري روشن السعودي للمحترفين، إلى ملعب "أرامكو" في الخبر، أو إلى أي استاد محايد؛ حتى لا يتضرر فريق ما على حساب الآخر، خاصة إذا لعب الزعيم لقاء الدوري الثاني في "المملكة أرينا".

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ويتصدر الهلال جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 30 نقطة من 11 مباراة؛ وبفارق نقطتين فقط عن النصر، صاحب "المركز الثالث" حاليًا.

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أملك خبرة صحفية تمتد لأكثر من 15 سنة، حيث بدأت حياتي المهنية بتغطية الأحداث السياسية بكل تفاصيلها، وإجراء لقاءات مع عددٍ كبير من المسؤولين والخبراء المختصين.

ولأنني أعشق الرياضة بصفةٍ عامة وكرة القدم تحديدًا، قررت دخول هذا العالم والتخصص فيه؛ مستفيدًا من الخبرات التحليلية التي اكتسبتها، على مدار سنوات عملي في مجال الصحافة.

وتدرجت في الصحافة الرياضية عبر عديد المحطات، حتى وصلت إلى موقع "GOAL"؛ والذي لا يقتصر عملي فيه على السرد الإخباري فقط، بل المشاركة في كتابة المقالات التحليلية والتقارير والقصص غير التقليدية.

كما ساهمت بعد دخول هذا المجال، في تغطية العديد من الأحداث الرياضية المهمة؛ مثل كأس العالم والأولمبياد، إلى جانب بطولات أوروبا وإفريقيا وآسيا المختلفة.

لكن.. تظل الكرة السعودية والعربية، بكل جوانبها من أرقام وإحصائيات وكواليس خاصة بالأندية واللاعبين المحليين والمحترفين؛ هي مجال تخصصي الأساسي.

أما قصتي الشخصية مع كرة القدم انطلقت في مونديال 1998؛ حيث أتذكر عندما وقعت وقتها في حب منتخب البرازيل بقيادة الظاهرة رونالدو، رغم النهاية المأساوية بخسارة النهائي.

بعدها.. بدأت رحلة متابعة الأندية والمنتخبات المختلفة؛ إلا أن جيل برشلونة الذهبي بقيادة الساحر رونالدينيو ثم الأسطورة ليونيل ميسي، خطف أنظاري بشدة.

لذلك.. يبقي هدف ميسي الأول مع برشلونة في شباك ألباسيتي عام 2005، بتمريرة سحرية من رونالدينيو بالذات، اللحظة الخالدة في ذاكرتي؛ حيث رأيت وقتها أن هُناك أسطورة، يسلم الراية إلى أخرى.

وفي النهاية يُمكن تلخيص تشكيلتي المفضلة في عالم كرة القدم؛ على النحو التالي: "بوفون، روبرتو كارلوس - مالديني - بيكنباور - داني ألفيش، إنييستا - بيرلو، رونالدينيو - مارادونا - ميسي، الظاهرة رونالدو".