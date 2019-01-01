الاتحاد السعودي يعلن إسناد ديربي الرياض لطاقم تحكيم إسباني

ديربي الرياض اقترب، والاتحاد السعودي يعلن طاقم تحكيم المباراة

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم الحكام الذي سيقود مباراة الهلال والنصر، في ديربي الرياض، المقرر لها الأحد.

مباراة ديربي الرياض بين الهلال والنصر، ستجمع بينهما على ملعب جامعة الملك سعود، بالجولة الثامنة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

الاتحاد السعودي نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن خلالها عن إسناد المباراة لطاقم تحكيم إسباني بقيادة تشافي استرادا.

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ويلعب الهلال مباراة النصر بعد صعوده إلى نهائي دوري أبطال آسيا، عقب تخطي فريق السد القطري في نصف نهائي البطولة.

ويسعى النصر للفوز على الهلال، من أجل تعطيل مسيرته في صدارة الدوري السعودي للمحترفين.