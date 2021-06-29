حملات كبيرة ضد لاعب وسط النصر خلال الساعات الماضية

طالب الإعلامي الرياضي خالد الشعلان من جمهور نادي النصر السعودي ضرورة دعم البرازيلي بيتروس ماتيوس؛ لاعب وسط الفريق، في ظل حملة جمهور نادي الهلال ضده.

لماذا يهاجم الهلاليون بيتروس؟

لاعب الوسط البرازيلي لم يتوقف عن استفزازه للخصوم حتى دون مباريات، فهو من اشتهر طوال الموسم الماضي، بإجادته إخراج لاعبي المنافسين عن تركيزهم في المباريات..

قبل يومين، ظهر بيتروس مع مواطنه أندرسون تاليسكا؛ الوافد الجديد للعالمي، مشيرين بأيديهم إشارة "كف عن الحديث"، وردد الأخير عبارته الشهيرة: "ها ها ها أنا نصراوي".

هذه العبارة كان قد قالها خلال إعلان العالمي التعاقد معه، في سخرية من مفاوضات الهلال معه لفترة طويلة، ثم خطف النصر الصفقة في اللحظات الأخيرة.

هذا الفيديو أثار غضب الهلاليين، وشنوا حملات ضد الثنائي، وبالطبع تحديدًا بيتروس كونه معروف بمثل هذه الأفعال الاستفزازية. (طالع التفاصيل)

كيف تتم معاملة بيتروس كحسين عبد الغني؟

حسين عبد الغني؛ المدير التنفيذي الحالي للنصر، كان يتعرض لحملات هجومية ضده من جماهير الأندية الأخرى خلال مسيرته كلاعب، منها ما كانت هي محقة به، ومنها ما كان تصيدًا له.

الشعلان كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "(بالمختصر) الذي أعرفهُ أنَّ بيتروس لوحده كانَ شاغلاً وهمَّـًا لجمهور وإعلام الهلال، بل تعدَّى ذلك أنْ يوضعَ له مجهراً خاصـًا كالذي وِضـِعَ قبلَ ذلك للنجم الذهبي حسين عبدالغني".

وأضاف: " يستحقُ بيتروس أنْ يجدَ هذا الدعم الجماهيري والإعلامي في الوسط النصراوي".

(بالمختصر)

الذي أعرفهُ أنَّ #بيتروس لوحده كانَ شاغلاً وهمَّـًا لجمهور وإعلام الهلال، بل تعدَّى ذلك أنْ يوضعَ له مجهراً خاصـًا كالذي وِضـِعَ قبلَ ذلك للنجم الذهبي #حسين_عبدالغني

لذا يستحقُ بيتروس أنْ يجدَ هذا الدعم الجماهيري والإعلامي في الوسط النصراوي.#النصر https://t.co/MdEkTagGit — ‏﮼خالد ‏﮼الشعلان (@k_alsh3laan) June 29, 2021

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