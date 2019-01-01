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المريسل يرد على "تويتر الهلال" بشأن تحدي "حلق الشارب"

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هل يُنفذ الصحفي النصراوي ما تعهد به؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

انتفض تويتر الهلال بعد حسم صفقة أندريه كاريلو مُطالبًا الصحفي النصراوي عبد العزيز المريسل بحلق شاربه كما سبق ووعد حال نجاح الزعيم في ضم اللاعب البيروفي.

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وكان المريسل قد سخر من قدرة الهلال على ضم كاريلو بعد تعقد المفاوضات مع بنفيكا وخسارته مفاوضات تجديد عقد عموري، ووعد خلال حسابه الرسمي على تويتر بحلق شاربه إن لعب كاريلو في الهلال الموسم القادم، مؤكدًا أنه سيلعب في نادٍ مختلف.

وكان النصر قد حاول جاهدًا ضم كاريلو الذي تألق خلال الموسم الماضي مع الهلال وقد لعبه معارًا من النادي البرتغالي، لكن سفر رئيس الهلال فهد بن نافل للبرتغال حسم الصفقة لصالحه بعدما اشترى الزعيم 70% من بطاقة كاريلو مقابل 9.3 مليون دولار.

ورد المريسل الذي سبق أن وصف الهلال بالعاجز عن النجاح في مفاوضاته مع اللاعبين هذا الصيف على جماهير الموج الأزرق التي طالبته بحلق شاربه، مؤكدًا أنه مازال عند تحديه لكن مطالبًا أيضًا بإعادة تغريد تغريدته التي تحدث بها عن "حلق الشنب".

وإليكم بعضًا من تغريدات جمهور الزعيم حول "تحدي حلق الشنب" ..

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