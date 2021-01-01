بسبب لوكا مودريتش .. سجن مدرب الهلال والنصر السعوديين الأسبق 4 سنوات

الحكم نهائي..

أعلنت الصحف الرسمية بكرواتيا اليوم الإثنين، الحكم بالسجن على الكرواتي زوران ماميتش؛ المدير الفني الحالي لدينامو زغرب الكرواتي والأسبق للهلال والنصر السعوديين، في حكم نهائي.

المدرب الكرواتي – صاحب الـ49 عامًا – كان قد تولى المسؤولية الفنية للعالمي في يوليو 2016 وحتى يناير 2017، وبعدها ذهب لعمل بنادي العين الإماراتي في الفترة من فبراير 2017 وحتى يناير 2019، واختتم عمله بالمنطقة العربية مع الزعيم السعودي بدايةً من فبراير 2019 وحتى أبريل من العام ذاته.

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وأصدرت المحكمة العليا الكرواتية حكمًا نهائيًا باليوم، بسجن زوران ماميتش لمدة أربع سنوات وثمانية أشهر، فيما تم الحكم على شقيقه زدرافكو ماميتش بالسجن لستة أعوام وستة أشهر.

وتأتي عقوبة زوران على إثر ثبوت إدانته في قضايا التهرب الضريبي وتقديم الرشاوى، بجانب الحصول على أموال بطريقة غير مشروعة من بعض الصفقات الأوروبية، منها لوكا مودريتش؛ لاعب ريال مدريد الإسباني، وديان لوفرين؛ لاعب ليفربول الإنجليزي السابق وزينيت السويسري الحالي.

يذكر أن أمام زوران مع دينامو زغرب مباراة في 18 من الشهر الجاري، أمام توتنهام الإنجليزي، في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

وعلى مستوى الدوري الكرواتي، تحتل كتيبة زوران المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 55 نقطة، حصدتها من الفوز في 17 مباراة، والتعادل في 4، وخسارة 3 آخرين.