"كأس العالم يكشف السنين الضوئية بين الهلال والنصر"

"الهلاليون لا يزالون يحلمون بمواجهة ليفربول"

استند الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الفريح على بطولة كأس العالم للأندية للرد على تصريح سامي الجابر؛ رئيس نادي الهلال الأسبق، الشهير بشأن السنين الضوئية بين ناديي الهلال والنصر السعوديين.

الجابر كان قد قال في تصريح قديم له أن الفارق بين الزعيم والعالمي، سنين ضوئية لصالح الأول، في تصريح أثار استياء النصراويين، ورغم مرور سنوات عليه إلا أنه يتجدد الحديث عنه بين الحين والآخر.

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وكتب الفريح، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "المباراة رقم1في تاريخ كأس العالم للاندية كانت بين النصر وريال مدريد، المباراة رقم126في تاريخ كأس العالم للاندية كانت بين الهلال والترجي".

وأضاف: " ناس تفتتح العالمية باللعب مع ريال مدريد، وناس لعبوا مع الترجي والى الان يحلمون انهم يلعبون مع ليفربول، سنين ضوئية، سبحان من خلق وفرق".

المباراة رقم1في تاريخ كأس العالم للاندية

كانت بين #النصر و #ريال_مدريد

.

المباراة رقم126في تاريخ كأس العالم للاندية

كانت بين #الهلال و #الترجي

.

ناس تفتتح العالمية باللعب مع ريال مدريد

وناس لعبوا مع الترجي والى الان يحلمون انهم يلعبون مع #ليفربول

"سنين ضوئية"

سبحان من خلق وفرق — عبدالرحمن الفريح (@a_alfreh) June 7, 2021

العالمي شارك في مونديال الأندية مرة وحيدة عام 2000، إذ افتتح مشواره بالهزيمة أمام ريال مدريد 3-1، ثم الفوز أمام الرجاء المغربي 4-3، ثم الخسارة أمام كورينثيانز البرازيلي 2-0، ليودع البطولة من الدور الأول.

فيما كانت مشاركة الزعيم الأولى والوحيدة عام 2019، قابل بها الترجي وفاز 1-0، ثم هُزم أمام فلامنجو البرازيلي 3-1، وأخيرًا احتل المركز الرابع في البطولة بالهزيمة أمام مونتيري المكسيكي 4-3 في ركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.