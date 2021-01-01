الهلال يحسم الجدل حول مستقبل لوشيسكو، ويُوضح تطورات موقف تيشيرا

المدرب الروماني انتقد كثيرًا بعد الخسارة الثقيلة أمام النصر في السوبر

حسم الهلال الجدل المثار حول مستقبل مدربه رازفان لوشيسكو، خاصة في ظل الحديث عن إمكانية إقالته بعد تراجع نتائج الفريق وفقدانه العديد من النقاط في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وأخيرًا الخسارة الثقيلة أمام النصر في كأس السوبر السعودي.

الهلال فقد صدارة الدوري السعودي لصالح الشباب مع لعبه مباراة أقل، ولم يستطع الصمود أمام وصيفه في الدوري والكأس الموسم الماضي وخسر أمامه بثلاثة أهداف دون رد لينفجر غضب جماهيره في وجه المدرب وبعض اللاعبين.

أحد المسؤولين في الهلال تحدث عن الأزمة الفنية التي يُعاني منها الفريق مؤخرًا، موضحًا لصحيفة الاقتصادية السعودية أن المدرب الروماني لا يتحمل المسؤولية كاملة وحده، وأنه وخلال حديث الإدارة معه قدم أسبابًا مقنعة لتراجع الأداء والنتائج.

مضيفًا للصحيفة "لن نرمي المسؤولية على المدرب الروماني رازفان لوشيسكو فقط، هناك مسؤولية مشتركة من الجميع، ففي الأيام الماضية اجتمعنا بالمدرب بشكل متكرر ولديه مسببات أدت إلى هبوط المستوى قد تكون مقنعة إلى حد ما، لكن الجماهير لن تقبل بالأعذار مهما كانت، وتتطلع إلى النتائج الإيجابية والإنجازات بغض النظر عن الظروف، ودورنا أن نعمل سويا على تذليل وحل جميع المشكلات دون وضع أعذار لنا".

وكشف المسؤول الهلالي عن اجتماع جمع الإدارة مع اللاعبين بشكل فردي، تم خلاله نقاش كل لاعب حول أسباب تراجع مستواه، خاصة في ظل وحود أرقام واضحة حول ذلك، بقوله "التقنية الآن تقدم لنا أرقاما لا تقبل النقاش، تكشف مستويات اللاعبين وتدني مستوياتهم. واجهنا كل لاعب بشكل منفرد بأرقامه وهبوط مستوياته واستمعنا منه، وسنعمل على حل أي مشكلة تواجه أي لاعب خارج المستطيل الأخضر، لكن في الوقت نفسه طلبنا منه أن يضاعف أداءه ويعمل على حل جميع القصور التي أظهرته الإحصائيات في أدائه عموما".

المسؤول الهلالي برأ كذلك المهاجم بافيتمبي جوميس من تحمل مسؤولية التراجع الكبير في الأداء والنتائج، مشيرًا إلى أن جوميس لا يتحصل على الفرص الجيدة للتسجيل وأن تراجع المستوى يتحمله أكثر من لاعب وليس المهاجم الفرنسي فقط.

وأخيرًا أوضح للاقتصادية أن الخسارة أمام النصر لم تكن السبب في تحرك الإدارة بل النتائج المتواضعة في الدوري السعودي، وحسم الجدل حول مستقبل لوشيسكو بقوله "لم نتحرك بعد الخسارة من النصر بثلاثة أهداف دون مقابل في نهائي كأس بيرين للسوبر السعودي. كانت الاجتماعات مستمرة منذ فترة، ونعمل على حل جميع المشكلات حتى يتحسن الفريق بشكل كامل. إقالة المدرب؟ حتى اليوم لم يكن خيار إقالته مطروحا، لأنه لا يتحمل المسؤولية لوحده".

من جانب آخر، أوضح المسؤول في الهلال أن النادي قدم عرضه الأخير للجناح البرازيلي أليكس تيشيرا وينتظر حاليًا رده بالموافقة أو الرفض، موضحًا أنه لن يُقدم عرضًا جديدًا حال رفض الموجود حاليًا وسيتجه إلى خيارات أخرى.