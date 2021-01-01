اختبار يحسم موقف المعيوف، والاستقرار على بديل جانج أمام النصر

الهلال يُعاني من أزمة إصابات كبيرة

واصل الهلال استعداداته لمواجهة النصر في ديربي الرياض يوم غدٍ الثلاثاء ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وسط أخبار جيدة حول حالة حارس مرماه عبد الله المعيوف.

الهلال يُعاني من أزمة إصابات كبيرة قبل اللقاء، إذ يغيب عنه مدافعه جانج هيون سو وظهيره الأيمن مدالله العليان ولاعبي وسطه سلمان الفرج ومحمد كنو وجناحه هتان باهبري ومهاجمه صالح الشهري الذي تعرض للإصابة خلال مواجهة الاتفاق الأخيرة.

وفيما تأكد غياب السداسي السابق عن المباراة، ازدادت فرص عبد الله المعيوف في اللحاق بها بعدما شارك مساء أمس في جزء من المران الجماعي للاعبين لليوم الثاني على التوالي، وذلك عقب تعافيه من الإصابة في العضلة الضامة التي أبعدته عن اللعب خلال المباريات الثلاثة الأخيرة لفريقه في الدوري السعودي.

وسيخضع حارس المرمى السعودي لاختبارات بدنية خلال تدريبات اليوم الإثنين لحسم موقفه من خوض اللقاء أمام النصر مساء غدٍ على ملعب مرسول بارك.

من جانب آخر، استقر المدرب روجيرو ميكالي على بديل المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو، إذ اختار الدفع بمحمد جحفلي بجانب علي آل بليهي في دفاع الفريق مفضلًا إبقاء متعب المفرج على مقاعد البدلاء.

الهلال يتواجد في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي حاليًا بفارق نقطتين عن الشباب في الصدارة، فيما تراجع النصر للمركز الثامن بنقاطه الـ25 عقب الخسارتين الأخيرتين أمام الشباب والقادسية.