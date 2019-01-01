الهلال والنصر والاتحاد يتسببون في أزمة بمنتخب السعودية تحت 20 عامًا

الأخضر يستعد للمشاركة في كأس العالم للشباب بولندا 2019

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يعيش المنتخب السعودي تحت 20 عامًا في أزمة خلال اليومين الماضيين، حيث اضطر الجهاز الفني بقيادة خالد العطوي، إلى إلغاء المران أمس وأول أمس.

الأخضر تحت 20 عامًا يستعد للمشاركة في كأس العالم للشباب في مايو المقبل، والذي تستضيفه بولندا.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن العطوي اضطر إلى إلغاء المران في يومين الماضيين، لعدم حضور 14 لاعبًا من أصل 25 قام باستدعائهم، حيث رفضت أندية الهلال والنصر والاتحاد القادسية انضمام لاعبيها للفريق.

وأوضحت الصحيفة أن مدرب الفريق قام بإجراء اتصالاته مع حمزة إدريس؛ المشرف على الفئات السنية، للتواصل مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، سعيًا لإقناع الأندية بالتحاق اللاعبين بالمعسكر.

يذكر أن كأس العالم للشباب من المقرر أن يقام في الفترة من 23 مايو وحتى 15 يونيو المقبل.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الخامسة رفقة منتخبات بنما ومالي وفرنسا.