الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي .. ماذا يحتاجون في الميركاتو للموسم الجديد؟

موسم صعب قادم في الدوري السعودي

فاق الموسم المنقضي حديثًا من الدوري السعودي كافة التوقعات من حيث قوته وصعوبته وإثارته ومفاجآته، لكن الأكيد والذي يُجمع عليه الجمهور السعودي والعربي تقريبًا هو أن الموسم القادم سيكون أكثر إثارة ومتعة وشراسة، خاصة في ظل جاهزية الهلال وقوة الشباب وعودة الاتحاد وثورة النصر والأهلي المتوقعة للدخول من جديد في قلب المنافسة على اللقب.

الأندية السعودية الكبرى جميعًا عانت خلال الموسم الماضي من نقاط ضعف واضحة، ولذا نلحظ حاليًا نشاطًا كبيرًا من جانبها في سوق الانتقالات الصيفي، والمتوقع أن يزداد هذا النشاط في الأسابيع القليلة القادمة، لكن تُرى ما الذي تحتاجه الأندية الكبرى للمنافسة في الموسم الجديد من الدوري السعودي؟ نُحاول الإجابة على هذا السؤال في التقرير التالي ..

الهلال .. دعم الدكة وإنعاش الهجوم

الهلال هو الفريق الأقوى في الدوري السعودي، وقد تُوج باللقب بعد صراع شرس مع الشباب، لكن الموسم أظهر حاجة الفريق إلى دعم دكة البدلاء خاصة مع ازدحام الجدول وتعدد الإصابات والمشاركة في دوري أبطال آسيا بنظام التجمع.

بدلاء الهلال شاركوا كثيرًا في الموسم الماضي وبعضهم كان عند حُسن الظن وبعضهم خيب الآمال، الفريق بحاجة لدعم الدكة خاصة بلاعبي الدفاع والوسط.

هجوم الهلال يحتاج أيضًا إلى إنعاش، يحتاج إلى دماء جديدة تتطلع إلى النجاح وصناعة الإنجاز، سواء في الجناح أو المهاجم المتقدم أو صناعة اللعب ... ربما حان الوقت لأن يُسلم بافيمتبي جوميس الراية لمهاجم آخر.

النصر .. حراسة المرمى وصناعة الهجمة على رأس الأولويات

النصر يستعد للقيام بثورة كبيرة في قائمته خاصة اللاعبين الأجانب، فالفريق يمتلك كوكبة من النجوم المحليين القادرين على دعم التشكيل الأساسي ودكة البدلاء جيدًا.

الملف الأهم على طاولة الإدارة النصراوية هو حراسة المرمى، إذ بعد رحيل براد جونز أصبحت الحاجة ملحة للتعاقد مع حارس مرمى جديد يستطيع حماية عرين العالمي خلال المواسم القادمة ويصنع الفارق مثلما يفعل عبد الله المعيوف مع الهلال ومارسيلو جروهي مع الاتحاد.

الملف الثاني هو الهجوم، وتحديدًا آلة صناعة الهجمة في الفريق، خاصة بعد رحيل نور الدين أمرابط وإصابة بيتي مارتينيز، إذ لابد من التعاقد مع جناح وصانع لعب جديد، وقد فعلت الإدارة خيرًا بالتوقيع مع أندرسون تاليسكا.

الاتحاد .. تحسين الوسط وشراء مهاجم جديد

لا يتفوق أي فريق على الاتحاد دفاعيًا في الدوري السعودي سوى الهلال، إذ لم يقبل العميد سوى 29 هدفًا وبزيادة هدفين فقط على البطل.

دفاع الاتحاد لا يحتاج أي إضافات، لكن وسط الفريق بحاجة لتحسين جودته وربما استبدال بعض العناصر الأجنبية بأخرى ذات جودة أعلى فنيًا وبدنيًا.

تحسين الوسط ربما يُعد من الكماليات أمام الإدارة الاتحادية، لكن الأمر الذي يُمثل أولوية قصوى هو التوقيع مع مهاجم جديد يستطيع صناعة الفارق واستغلال أنصاف الفرص .. مهاجم أفضل كثيرًا من ألكساندر بريجوفيتش الذي يستعد للرحيل.

منظومة الاتحاد الهجومية جيدة جدًا بتواجد رومارينيو وجاري رودريجيز والنجوم المحليين مثل عبد العزيز البيشي وفهد المولد، لكن القطعة الناقصة هي مهاجم متقدم يستطيع ترجمة عمل كل أولئك اللاعبين إلى أهداف.

الأهلي .. ثورة تصحيح

الفريق الأكثر حاجة للدعم خلال الصيف الحالي هو الأهلي، إذ يمتلئ بنقاط الضعف والثغرات ولا يمتلك الأجانب المؤهلين لارتداء قميصه ودفعه للمنافسة على لقب الدوري السعودي، والدليل موسمه المتواضع جدًا محليًا وفي دوري أبطال آسيا.

الأهلي بحاجة لدعم دفاعه ووسطه وهجومه، وسيكون بحاجة لضم حارس مرمى جديد حال تخلى عن محمد العويس.

الأمر يبدو صعبًا خاصة في ظل الأزمة المالية للنادي، والإدارة ستكون مطالبة بتحسين الجودة دون المس بالجوانب المالية خاصة مع وجود لجنة الكفاءة المالية وتهديدها بمنع أي فريق من قيد اللاعبين حال لم يلتزم بشروطها الخاصة بالتعاقدات والإنفاق.