الهلال والنصر والاتحاد يتقاسمون جوائز الأفضل في سبتمبر

أولى ثلاث جوائز بالموسم الجديد، يحصدها الثلاثي الكبير ويغيب الأهلي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين الثلاثي الحاصل على جوائز الأفضل خلال شهر سبتمبر الماضي، بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ووقع اختيار الرابطة على الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال، لحصد جائزة أفضل مدرب، بعدما قاد الزعيم للانفراد بصدارة جدول الترتيب برصيد 16 نقطة بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه.

كتيبة المدرب الروماني خاضت خلال سبتمبر ثلاث مباريات، تعادلت أمام الفيحاء، وهزمت الاتحاد والتعاون.

وسجل الهلال خلال الثلاث مباريات ستة أهداف، فيما استقبلت مرماه ثلاثة أهداف.

عبد الرزاق حمد الله - اجتمعت العوامل حتى سلبت منه حاسة التهديف

أما جائزة أفضل حارس فذهبت إلى الإسترالي براد جونز؛ حارس مرمى النصر، الذي خرج بشباك نظيفة في مباراتين من أصل ثلاث.

العالمي خلال مارس تعادل سلبيًا أمام الشباب والأهلي، فيما لم يستقبل جونز سوى هدف وحيد أمام الحزم.

وأخيرًا أُختير البرازيلي رومارينيو؛ محترف الاتحاد، كأفضل لاعب بالشهر الماضي، رغم النتائج السلبية التي حققها فريقه.

البرازيلي سجل هدفين خلال ثلاث مباريات، أمام الهلال والشباب، فيما لم يهز شباك ضمك.

وهُزم العميد بسبتمبر أمام ضمك 2-1 ثم أمام الهلال 3-1، بينما فاز أمام الشباب 2-1.

ويحتل رفاق رومارينيو المركز السادس في جدول الترتيب برصيد تسع نقاط من ست مباريات.